Премьера! «ЛЕГО. Мир юрского периода: Секретный экспонат» 15 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Новые приключения в парке динозавров!

Владелец мира Юрского периода Саймон Мазрани стремится привлечь в парк больше посетителей. Он заказывает трёх новых динозавров и поручает своей помощнице Клэр проследить за их доставкой на дальний конец острова.

Вместе с динозаврами на вертолёте прибывает дрессировщик Оэун, который сразу оказывается в водовороте опасных ситуаций с участием обитателей парка. Сумеют ли Клэр и Оуэн достойно справиться со своей миссией, когда все вокруг идёт не по плану?

Смотрите премьеру мультфильма 16 и 23 марта в 17:30 МСК.