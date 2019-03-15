Премьера! «ЛЕГО. Мир юрского периода: Секретный экспонат»
15 Марта, 2019
Новые приключения в парке динозавров!
Владелец мира Юрского периода Саймон Мазрани стремится привлечь в парк больше посетителей. Он заказывает трёх новых динозавров и поручает своей помощнице Клэр проследить за их доставкой на дальний конец острова.
Вместе с динозаврами на вертолёте прибывает дрессировщик Оэун, который сразу оказывается в водовороте опасных ситуаций с участием обитателей парка. Сумеют ли Клэр и Оуэн достойно справиться со своей миссией, когда все вокруг идёт не по плану?
Смотрите премьеру мультфильма 16 и 23 марта в 17:30 МСК.