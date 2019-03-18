«Царевны» — смотрите мультсериал в эфире, пройдите ролевой тест на сайте! 18 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

«Карусель» продолжает показ полюбившегося многим телезрителям мультсериала о юных волшебницах. А если вы мечтаете узнать, на кого из персонажей «Царевен» вы похожи, то пройдите наш волшебный тест!

Всего их пятеро — Варя-краса, царевна-лягушка Василиса, царевна Несмеяна Даша, Алёнка Прекрасная и Соня, спящая царевна. Каждая из юных особ обладает удивительной волшебной силой, но пока еще не умеет ею управлять. Чтобы научиться использовать магию, царевны прибывают на остров Дивногорье в школу волшебства, где им будет преподавать великий маг Кощей Бессмертный.

Мультсериал «Царевны» о приключениях, тайнах, волшебстве и, конечно, о дружбе, с помощью которой девочки вместе преодолеют все трудности и станут настоящими волшебницами!

Расписание всех показов мультсериала в эфире «Карусели» ищите здесь.

А на кого из юных волшебниц — Алёну, Варю, Дашу, Соню или Василису — похожи вы? Пройдите этот тест, чтобы узнать!