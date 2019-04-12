Объявлены победители конкурса «Поделись своими увлечениями!»

Объявлены победители конкурса «Поделись своими увлечениями!»

12 Апреля, 2019

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Итак, победителями стали:

Победители команды Андреа:
Попова Полина  
Катя Галкина  

Финалисты команды Андреа:
Зубко Ульяна  
Аристова Настя
Кузнецова Ангелина  
Кузнецова Елизавета  
Чеснокова Полина
Бирюкова Полина  
Исмагилова Алина  
Образцова Вера  

Победители команды Эммы:
Маркаданова Полина
Аксёнова Вита Алексеевна

Финалисты команды Эммы:
Ахматова Анастасия  
Поликарова Мария  
Маркаданова Полина  
Шулика Ева  
Ягудина Амина  
Галлямова Арслана  
Александрова София  
Тропина Камила  
Горбачева Мария  

Победители команды Стефани:
Шалымова София Алексеевна
Иваненко Алина Николаевна

Финалисты команды Стефани:
Василина-Василёк
Карнаухова Анастасия  
Карелова Алисия  
Екатерина
Кутькова Маргарита  
Короткова Арина  
Боровкова Дарина  
Снеговская Вера  

Победители команды Мии:
Катя Широкова
Мансурова Лаура Маратовна

Финалисты команды Мии:
Варвара Осипова
Арюткина Мирослава
Зубко Иван  
Кира Николаевна  
Иванова Анастасия  
Завьялова Анна  
Дёмина Вероника
Майя Максимова

Победители команды Оливии:
Сафонова Василиса 
Зубко Валентин 

Финалисты команды Оливии:
Самусева Алёна  
Дарья Чернозубова
Евдокия Кузьминых
Вязова Алена  
Ахматова Елизавета  
Форопонова Даша  
Камилла Васильевна  
Янова Виктория  

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои видео!

Предыдущая новость
Объявлены победители конкурса «Космос зовёт!»
Следующая новость
Объявлены победители конкурса «Космос зовёт!»