Объявлены победители конкурса «Поделись своими увлечениями!»

Какой фрукт попал в Книгу рекордов Гиннеса, каких цветов бывают бананы, и на какой цветок похожа специя ваниль? Ведущие кулинарного шоу Тутта и Марфа подготовили для вас интересный тест про овощи, фрукты, специи и их полезные свойства.