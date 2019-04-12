Объявлены победители конкурса «Поделись своими увлечениями!»
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Итак, победителями стали:
Победители команды Андреа:
Попова Полина
Катя Галкина
Финалисты команды Андреа:
Зубко Ульяна
Аристова Настя
Кузнецова Ангелина
Кузнецова Елизавета
Чеснокова Полина
Бирюкова Полина
Исмагилова Алина
Образцова Вера
Победители команды Эммы:
Маркаданова Полина
Аксёнова Вита Алексеевна
Финалисты команды Эммы:
Ахматова Анастасия
Поликарова Мария
Маркаданова Полина
Шулика Ева
Ягудина Амина
Галлямова Арслана
Александрова София
Тропина Камила
Горбачева Мария
Победители команды Стефани:
Шалымова София Алексеевна
Иваненко Алина Николаевна
Финалисты команды Стефани:
Василина-Василёк
Карнаухова Анастасия
Карелова Алисия
Екатерина
Кутькова Маргарита
Короткова Арина
Боровкова Дарина
Снеговская Вера
Победители команды Мии:
Катя Широкова
Мансурова Лаура Маратовна
Финалисты команды Мии:
Варвара Осипова
Арюткина Мирослава
Зубко Иван
Кира Николаевна
Иванова Анастасия
Завьялова Анна
Дёмина Вероника
Майя Максимова
Победители команды Оливии:
Сафонова Василиса
Зубко Валентин
Финалисты команды Оливии:
Самусева Алёна
Дарья Чернозубова
Евдокия Кузьминых
Вязова Алена
Ахматова Елизавета
Форопонова Даша
Камилла Васильевна
Янова Виктория
Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои видео!