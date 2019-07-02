Отрывок из книги «Школа пиратов. Нежданное нападение»

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2 июля, 2019

Тревога! Три вражеских корабля напали на остров. Враги захватили Школу пиратов! Директор школы Непоседа поручает Морским волчатам особое и очень опасное задание — пробраться в Чрево Вулкана и взорвать бочки с порохом. Миссия почти невыполнима… В довершение всех бед в погоню за ребятами бросился беспощадный пират Джек Чёрная Повязка!

Быстроходная «Аргентина», шхуна директора Школы Непоседы, мчалась на всех парусах. На её борту пятеро Морских Волчат с победой возвращались в Школу пиратов — они только что спасли корабль капитана Акулчелло «Белая акула», захваченный жестокими Похитителями кораблей. Это был необыкновенный вечер. В награду за проявленную смелость Непоседа — Капитан всех Капитанов — пригласил ребят на ужин в свою каюту. Какая неслыханная честь! Юнга, одетый как официант, поставил посреди стола несколько блюд с угощением. Едва он снял крышки, как наружу вырвались клубы горячего пара, окутывая голодных ребят ароматным облаком.

— Филе из тунца на пару! — воскликнул Антуан — самый тощий из всей команды.

— Глянь-ка! — шепнул Правоборто, толкнув брата локтем. — Маринованная камбала с запечённой картошкой!

— Вот повезло! — восхищённо сказал Левоборто.

Мальчишки украдкой переглянулись, а затем устроили настоящую потасовку, орудуя вилками и пытаясь отхватить самые вкусные кусочки. Обжигающая картофелина выскочила из сковороды и угодила прямо в лоб капитану Акулчелло.

— Тысяча дохлых каракатиц! — взревел учитель мореплавания, вытирая лоб салфеткой. — Вы что, забыли, как следует вести себя за столом, пираты неучи?

У Антуана, Левоборто и Правоборто от страха задрожали коленки, а Ундина и Джим смущённо покачали головами. Таких озорников на Бесенятовом море ещё не видели! Все думали, что Капитан всех Капитанов сейчас взорвётся от ярости, но великий пират лишь лукаво усмехнулся в бороду.

— Не сердись на этих славных ребятишек, Акулчелло, — добродушно сказал он. — Они месяцами хлебали медузную похлёбку капитана Сорренто.

Директор Школы говорил чистую правду. Повар Сорренто варил прескверную «уху» из медуз. Учитель мореплавания снова сел за стол.

— Эти сорванцы должны научиться себя вести, — пробурчал он, вкладывая саблю в ножны. Непоседа кивнул и взял со стола блюдо с угощением.

— Ну а чтобы Морские Волчата поняли, что такое образцовый пират, я буду лично им прислуживать за столом!

Он встал за Ундиной и крайне учтиво сказал:

— Сначала дамам...

Затем он положил девочке чудный кусочек тунца, два ломтика камбалы и пару дымящихся картофелин.

Юная ученица покраснела и дрогнувшим голосом поблагодарила капитана. Все застыли от восхищения, потрясённые любезностью Непоседы! Но тут в кают-компанию ворвался юнга с перекошенным от волнения лицом. Он подбежал к Непоседе и что-то шепнул ему на ухо…

— ЧТО?! ЧТО?! — воскликнул великий пират, высоко откидывая блюдо. Тунец, камбала и кусочки картошки градом посыпались на Морских Волчат и капитана Акулчелло.

— Ужин закончился! — воскликнул директор Школы, выпятив грудь.

Капитан Акулчелло быстро выхватил саблю и удивлённо приподнял бровь:

— Что случилось?

— Часовые заметили три вражеских корабля, которые причалили к острову Медуз, — сурово ответил директор. — Они захватили Школу пиратов!

Ребята задрожали как осиновые листья... Три неприятельских корабля? Враг захватил Школу? Зычный голос Непоседы, словно холодный душ, привёл ребят в чувство.

— Нам следует высадиться на острове, добраться до нашего тайного штаба, а потом внезапно напасть на вр агов. Только так мы сможем освободить Школу! Пришло время показать, на что мы способны! Пока директор Школы с капитаном Акулчелло спешно покидали каюту, смелый Джим внимательно наблюдал за своими друзьями. Антуан спрятался, нырнув под стол. Левоборто и Правоборто доедали кусочки тунца, попавшие на одежду. А Ундина сидела, запустив руки в волосы. Так на что же способны Морские Волчата? Очень скоро они об этом узнают...



Глава 1

Неспокойная ночка

Быстро доплыв до острова Медуз, шхуна «Аргентина» причалила к берегу, на котором располагался тайный штаб Непоседы. С другой стороны острова находилась Школа пиратов. Члены экипажа были вооружены до зубов — в руках у них блестели сабли, а в сапогах были спрятаны кинжалы. По плану следовало незаметно подобраться к Школе пиратов, а потом внезапно атаковать врага, застав его врасплох. Морским Волчатам было приказано оставаться позади и быть начеку — в любой момент может потребоваться их помощь! Экипаж готовился к атаке, кругом царила суматоха. Ребята потеряли друг друга из виду и разбрелись по причалу, заставленному ящиками и бочками.

— Ундина, где ты? — крикнул Джим.

— Я здесь с Левоборто! — издалека отозвался голос.

— Вообще-то я — Правоборто, — недовольно прибавил другой голос.

— Мы должны держаться вместе! — прокричал Джим. — Давайте соберёмся под нашим флагом!

Юный англичанин запрыгнул на бочку и принялся размахивать в воздухе флагом Морских Волчат. Заметив Джима, Правоборто и Ундина во весь опор понеслись к нему. Но куда подевался Антуан? Вдруг бочка под ногами у Джима заходила ходуном и начала подпрыгивать…

ТУК! ТУК! TУК!

Что это?

Едва Джим спрыгнул вниз, как крышка бочки с невероятным грохотом вылетела наружу.

— Вы что, хотели запереть меня в бочке?! — раздался сердитый голос Антуана.

У ребят вырвался вздох облегчения...

— Неисправимый трусишка! — фыркнула Ундина. — Ты спрятался, чтобы отсидеться во время боя, верно?

Антуан довольно потер руки:

— Я блестяще умею уходить от опасности, а вы не знали?



Моряки из экипажа Непоседы гуськом заходили в подземный ход, который вёл в Школу пиратов. Морские Волчата шли в конце вереницы. Выглянув из подземелья, ребята оказались посреди пальмовой рощицы. От изумления они застыли с открытыми ртами. Хижины и столовая Школы пиратов были разграблены, всё было перевёрнуто вверх дном. Вокруг — ни учеников, ни учителей… Зато по

берегу разгуливали пираты-неприятели — человек пятьдесят, не меньше.

Главарями шайки были три капитана, о которых шла крайне дурная слава — Джек Чёрная Повязка и близнецы Драконыш и Змеёныш. Моряки из экипажа Непоседы тотчас с диким гиканьем набросились на врагов. Морские Волчата остались позади. Они испуганно нырнули в заросли папоротника и там притаились.

ПИФ! ПАФ! ПАФ!

— Саргасси и Сатанасси! Они палят из пистолетов! — закричал Антуан.

— Эй, ребят, кто-нибудь видит нашего капитана? — спросила Ундина.

— Сейчас посмотрю, — прошептал Джим, ползком продвигаясь вперёд.— Оставайтесь здесь!

— Мы отсюда ни на шаг! — пообещали Правоборто и Левоборто.

Юный англичанин прополз через пальмовую рощу до пляжа и взглянул на берег. Битва была в самом разгаре: противники сражались лицом к лицу под звон сабель и глухие звуки кулачных ударов. Но врагов было слишком много... Прошло время, и Непоседа приказал отступать. Его команда дала такого стрекача, что только пятки засверкали!

Джим стрелой примчался к ребятам.

— Люди Непоседы отступают! — предупредил он друзей. — До поры до времени не высовывайтесь, не то враги нас обнаружат!

Затем он снова нырнул в заросли папоротника и исчез из виду. У ребят душа ушла в пятки. В панике они не могли отличить друзей от врагов. Чтобы не выдать себя, им нужно было сидеть тихо-тихо, как мышки! Вдруг они услышали, как кто-то саблей раздвигает листья папоротника.

Морские Волчата как по команде подняли головы и… узнали Капитана всех Капитанов!

— Наконец-то я вас нашёл, ребятки! — сказал знаменитый пират, запыхавшись.



Ундина бросилась его обнимать, а остальные ребята переглянулись, радостно улыбаясь. У Капитана всех Капитанов был крайне озабоченный вид.

— Я должен вам дать очень важное задание, — серьёзно сказал он.

— Слушаю, капитан! — не раздумывая, ответил Джим. Чуть помедлив, остальные ученики тоже вскочили по стойке смирно.

— Отлично, ребята, — сказал директор Школы Непоседа. — Наша попытка освободить Школу пиратов провалилась. Мы вынуждены отступить и вернуться в тайный штаб. Но для вас у меня будет особое поручение. Возможно, это поможет нам спасти Школу.

У юных пиратов от удивления глаза на лоб полезли.

— Хм... А что именно нужно сделать? — пробормотал Джим.

Капитан всех Капитанов прочертил прутиком на песке маршрут, по которому надо было пройти.

— Мы попробуем задержать врагов. А вы отправитесь по тропинке — она идёт по утёсу слева от причала. Сначала доберётесь до Сада Колючек, там увидите большую скалу в форме черепа. Повернёте направо и пройдёте через Зыбкую Трясину. У подножия вулкана вы обнаружите Кладбище Китов. Вам нужно зайти в пещеру под названием Глотка Вулкана. Там мы храним запасы пороха!

Правоборто с сомнением почесал подбородок.

— Разве можно хранить порох рядом с вулканной лавой?

— Ты догадлив, моржонок! — воскликнул Непоседа. — На самом деле это отвлекающий манёвр, который нам позволит снова атаковать врага. Ваша задача — поджечь пороховой склад и взорвать вулкан!

О, тысяча пушечных ядер... Взорвать вулкан? Более безумного задания и не придумать!



Отрывок из книги «Школа пиратов. Нежданное нападение»