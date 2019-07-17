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Про животных

17 июля, 2019

Ламантин: русалка Земли

Ламантин — млекопитающее, которое живёт в солёной и пресной воде. Его называют «морской коровой», потому что он очень большой и медлительный. Взрослый ламантин может быть до 3 метров в длину и весить полтонны. А ещё ламантины входят в отряд сирен. Раньше моряки, видя торчащего из воды ламантина, часто путали его с сиреной, то есть русалкой! 

Ламантин живёт на мелководье в Америке и Африке. Он любит тёплую водичку. Если зимой температура воды падает, он мигрирует (уплывает в другое место). В последнее время ламантины поселяются рядом с теплоэлектростанциями, которые спускают тёплую воду круглый год.

Ламантин — вегетарианец. Он ест водоросли и другую растительную пищу. Из-за того, что эта пища не очень питательна, ламантину приходится съедать очень много — больше 40 кг водорослей в день! 

Несмотря на свои огромные размеры, в воде ламантин грациозен и поворотлив. На суше он проводит очень мало времени, в основном плавает под водой, иногда выныривая, чтобы сделать пару вдохов. 

Ламантины обожают играть. Большие и неторопливые животные моментально превращаются в игривых котят, с ловкостью нанося несильные толчки противнику или догоняя друг друга. 

Эти гигантские млекопитающие совершенно безобидны. У них кроткий, любопытный и доверчивый характер — и часто они страдают из-за своего дружелюбия. Ламантины считаются вымирающим видом. Раньше на них вели охоту, и хотя сейчас она строго запрещена, у ламантинов по-прежнему хватает проблем. Они часто съедают расставленные рыбаками сети или попадают под лопасти лодочных моторов, потому что плохо слышат. Сейчас в мире живёт около 10 000 особей.

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