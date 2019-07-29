30 июля — День дружбы на канале «Карусель» и новый мультфильм о приключениях пони

«Карусель» приглашает всех-всех-всех на День дружбы!
Вас ждёт встреча с любимыми мультипликационными героями и непрерывный карнавал веселья. Отпразднуйте День дружбы 30 июля вместе с телеканалом «Карусель»!
Также в этот день не пропустите премьеру нового мультфильма о приключениях симпатичных пони — «Дружба — это чудо. Радужное путешествие».
Радуга Дэш с подругами прибывают на Радужный фестиваль, но находит город и всех его жителей полностью обесцвеченными… Героям предстоит разгадать тайну, если они надеются вернуть радугу красок на Радужный фестиваль и цвет в жизнь их новых друзей.
Смотрите премьеру мультфильма 30 июля в 18:00 МСК.