30 июля — День дружбы на канале «Карусель» и новый мультфильм о приключениях пони

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29 июля, 2019

«Карусель» приглашает всех-всех-всех на День дружбы!

Вас ждёт встреча с любимыми мультипликационными героями и непрерывный карнавал веселья. Отпразднуйте День дружбы 30 июля вместе с телеканалом «Карусель»!

Также в этот день не пропустите премьеру нового мультфильма о приключениях симпатичных пони — «Дружба — это чудо. Радужное путешествие».

Радуга Дэш с подругами прибывают на Радужный фестиваль, но находит город и всех его жителей полностью обесцвеченными… Героям предстоит разгадать тайну, если они надеются вернуть радугу красок на Радужный фестиваль и цвет в жизнь их новых друзей.

Смотрите премьеру мультфильма 30 июля в 18:00 МСК.

