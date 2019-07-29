Мультсериал «Санни Дэй»

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10 августа, 2019

Не пропустите премьеру 11 августа!

Санни — добрая и жизнерадостная девочка, а еще очень творческий человек. У нее есть говорящий щенок по имени Дудл и собственный салон-парикмахерская, в котором Санни работает вместе с лучшими подругами Рокс и Блэр.

Каждый день в салон приходят друзья и клиенты, и Санни не только делает им красивые прически, но и помогает решить все проблемы. Героиня знает, что любые трудности можно преодолеть с помощью позитивного настроя и творческого подхода. Она с радостью делится своей солнечной энергией с окружающими!

Смотрите премьеру мультсериала 11 августа в 17:00 МСК.