Легенды Москвы

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31 июля, 2019

Москве 872 года. Точнее, столько времени прошло с первого упоминания о ней в летописи 4 апреля 1147 года. А сколько в действительности лет столице — никто не знает! Возможно, ей давно стукнула 1000 лет. Представь, как много удивительного и невероятного происходило в этом городе! Мы тебе расскажем только о некоторых из самых интересных легенд. Верить в них или нет — решать тебе…

Призрачная библиотека Ивана Грозного

Несколько столетий учёные и москвоведы пытались отыскать легендарную библиотеку царя Ивана IV Грозного, которая пропала ещё в Смутное время. Существует 60 версий, где может находиться Либерея (так называют эту библиотеку). Говорят, она насчитывает 800 книг, среди которых ужасно редкие и ценные тексты из Древней Греции и Рима. Откуда же на Руси появились эти книги? Считается, что их привезла в Москву византийская царевна Софья Палеолог, бабушка Ивана Грозного. А он — то ли чтобы сохранить от пожаров бабушкин подарок, то ли просто из прихоти — библиотеку спрятал. Да так хорошо, что её до сих пор не могут найти!



Кулишки

Тебе наверняка знакома фраза «у чёрта на куличках». Говорят, что она появилась после московских мистических событий 1666 года. Но сначала давай разберёмся, что такое «кулички» (или «кулишки», как говорили в давние времена). Это болотистая, лесная местность. Раньше это слово означало «где-то очень далеко». Именно на кулишках, то есть на окраине Москвы, много столетий назад появились Церковь Всех Святых на Кулишках и Ивановский монастырь. Сейчас этот район называется Китай-городом и находится… в 10 минутах от Кремля! «Но при чём тут чёрт?» — спросишь ты. Рассказываем! По легенде, в 1666 году в Ивановском монастыре завелась нечистая сила, которая очень мешала монахиням. «Черти» задували свечи, хлопали дверьми — в общем, жутко мешали! Говорят, что и в Церкви Всех Святых, которая находится рядом с монастырём, тоже было всё неладно. И когда монахи прогоняли нечистую силу, один чёрт залез на колокольню, отчего та слегка накренилась. Так она до сих пор и стоит — под наклоном!



Скряга

На Мясницкой улице когда-то давно жила семейная пара Кусовниковых. Были они жуткими скрягами, копили и копили деньги. Ни нуждающимся не помогали, ни на себя не тратили. А чтобы деньги не украли — складывали их в печь, которой не пользовались. Как-то лютой зимой супружеская чета уехала по делам, а в дом зашёл дворник… и растопил печь! Говорят, до сих пор на Мясницкой можно встретить двух печальных призраков, льющих горькие слёзы по своим накоплениям. И если их встретишь — жди проблем с деньгами!

Чёрный кот

А на Тверской улице можно повстречаться с другим призраком — огромным чёрным котом. Ничего плохого он не делает, просто появляется ровно в полночь, гуляет по Тверской и исчезает в одной из подворотен. Конечно, сложно сказать наверняка, но многие уверены, что именно этот призрачный гуляка стал прообразом знаменитого кота Бегемота в романе «Мастер и Маргарита».

Странный овраг

В Москве есть очень красивый музей-заповедник с большим парком — Коломенское. Гуляющие по территории парка могут попасть в овраг, который тянется от берега Москвы-реки до проспекта Андропова. И был бы это самый обычный овраг, если бы не два огромных валуна — Девичий и Гусь-камень. Считается, что это очень древние камни, которые умеют исполнять желания. Один, Девичий, помогает женщинам, а Гусь-камень — мужчинам. И хотя исследования говорят, что этим камням никто в Древней Руси не поклонялся, сотни людей всё равно приходят каждый месяц в Голосов овраг, чтобы попросить у камней исполнения заветных желаний. Да и само название оврага тоже появилось не просто так. Поговаривают, что из него доносятся голоса и иногда пропадают люди. Надеемся, это только слухи!