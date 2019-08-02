Телеканал «Карусель» объявил финалистов Национальной детской премии «Главные герои-2019»

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5 августа, 2019

Общероссийский обязательный общедоступный телеканал для детей и юношества «Карусель» объявил основных претендентов на победу в Национальной детской премии «Главные герои-2019».

В шорт-лист премии лучших детских медиапроектов вошли 39 героев и тв-проектов в 13 номинациях, которые поборются за победу:

главный российский анимационный фильм: «Принцесса и дракон», «Смешарики. Дежавю», «Три богатыря и Наследница престола»;

главный зарубежный анимационный фильм: «Монстры на каникулах 3: Море зовёт», «Суперсемейка 2», «Ральф против интернета»;

главные премьеры российских анимационных сериалов: «Катя и Эф. Куда-Угодно Дверь», «Простоквашино», «Царевны»;

главный российский анимационный сериал: «Барбоскины», «Сказочный патруль», «Три кота»;

главный зарубежный анимационный сериал: «Дружба — это чудо», «Подружки-супергерои», «Щенячий патруль»;

главная детская песня: анимационный сериал «Фиксики»: «Кто такие фиксики», анимационный сериал «Царевны»: «Приглашают Царевны», группа «Сказочный патруль»: «Сказочный патруль»;

главный познавательный ТВ-проект: «Давайте рисовать!», «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ», «Микроистория»;

главный развлекательный ТВ-проект: «Завтрак на ура!», «Король караоке», «Спокойной ночи, малыши!»;

главный ведущий ТВ-программы: Антон Зорькин («С добрым утром, малыши!»), Диско-луч, актёр Сергей Смолин («Король караоке»), Каляка-маляка, актёр Сергей Друзьяк («Давайте рисовать!»);

главная ведущая ТВ-программы: Оксана Фёдорова («Спокойной ночи, малыши!»), Ольга Шелест («Лучшие друзья»), Тутта Ларсен («Завтрак на ура!»);

главный юный ведущий: Марфа Колоскова («Завтрак на ура!»), Николь Плиева («Доктор Малышкина»), Саша Новиков («Дети герои»);

главный российский анимационный герой: Алёнка («Сказочный патруль»), Роза («Барбоскины»), Юлий («Три богатыря и Наследница престола»);

главный зарубежный анимационный герой: Маршал («Щенячий патруль»), Нелла («Нелла, отважная принцесса»), Флаттершай («Дружба — это чудо»).

Премия «Главные герои» — первая ежегодная награда, присуждаемая исключительно детьми на основе общероссийского голосования, призвана определить лучшие детские проекты и главных детских героев. Премия телеканала «Карусель» помогает популяризовать качественный контент, выявив интересы напрямую у детской аудитории.

Победители премии «Главные герои-2019» станут известны на церемонии награждения 30 августа в Казани.

Кроме премии в Казани 30 августа пройдёт большой праздник с насыщенной развлекательной программой. Мероприятия телеканала «Карусель» станут частью праздника ко Дню Республики Татарстан и Дню города Казани, которые проходят в предпоследний день лета.

Мероприятия проводятся при масштабной поддержке Администрации Президента Республики Татарстан, Правительства Республики Татарстан и Администрации города Казани.