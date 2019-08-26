Познавательное шоу «Лабораториум. Маленькие исследователи»

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1 сентября, 2019

Смотрите уникальный научный проект для любознательных детей!

Почему клей приклеивает? Как рисуют мелки? Почему игрушечная машинка едет? Бывают ли квадратные мыльные пузыри? Если тебе тоже интересно получить ответы на самые каверзные вопросы, то присоединяйся к команде исследователей! Главное, что от тебя требуется — это любопытство.

В лаборатории ведущая Алиса и ее юные гости задают необычные вопросы, проводят опыты и исследования, делают интересные выводы. А помогают им в этом маленькие забавные существа — Светики. Оказывается, совершать научные открытия совсем не сложно и очень увлекательно!

Смотрите премьеру программы 2 сентября в 9:20.