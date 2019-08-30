Книги, которые дарят радость перед школой!

Добавить в закладки

31 августа, 2019

Представляем подборку лучших книг, которые помогут подготовиться к школе – и психологически, и интеллектуально. Шагаем в сентябрь с вдохновением!

Звери подают малышам пример хороших манер! Из этой книги ребёнок узнает о том, как важно быть воспитанным. Хорошие манеры – целая наука, но если ей обучиться, то можно обойти множество проблем. С хорошими манерами никогда не придётся стесняться за себя, с ними можно с честью выйти из ситуации, в которой ты совершил ошибку, они помогут реже обижаться и обижать других. На русский язык книгу перевела Маша Лукашкина - детский поэт, прозаик и переводчик.

Школа – это не только учебники, длинные уроки и требовательные учителя. В школе можно дружить, веселиться, открывать новое и даже влюбляться! В книгу мэтра детской литературы Сергея Михалкова вошли его лучшие истории о мальчиках и девочках, которые не понаслышке знакомы со школьной жизнью. «Фома», «Тридцать шесть и пять», «Песенка друзей», «Мы с приятелем» - без излишнего дидактизма, эти стихотворения помогают уже нескольким поколениям читателей быть добрыми и ответственными, смелыми и честными и учиться на своих ошибках.

Можно ли заглянуть за край Земли, или обойти её всю по кругу? И какая она: плоская, квадратная, или шарообразная? Над этим вопросом бились многие философы, учёные и путешественники. И потихоньку, со временем, открывали Землю всё больше и больше. Книга Анастасии Мещеряковой "Как устроена Земля?" расскажет о том, откуда на Земле взялись моря и реки, горы и пустыни, о загадочном подземном мире нашей планеты: о тектонических плитах и их передвижениях, о том, что находится в самом центре Земли, о вулканах и землетрясениях, и об огромной толще воздуха, окружающей Землю и называемой атмосферой.

Дети и Эти



Что будет, если родители и дети поменяются местами? Решил проверить знаменитый писатель Григорий Остер – и создал эти удивительные истории в жанре «психологического перевертыша»: родители теперь бегают без шапки по лужам, а дети страшно волнуются за них дома. Суперзабавная книга от автора «Вредных советов» поможет взрослым и детям лучше понять друг друга: дети узнают, что значит отвечать за кого-то, а родители вспомнят, каково это – быть ребенком.

Химия



Возможно ли превратить неблагородный металл в золото? За счет чего фрукты дозревают в темноте или чернеют на открытом воздухе? Существуют ли люди с голубой кровью? На эти вопросы дает ответ наука химия. На страницах книги популяризатор науки Павел Бобков вместе с читателями проведет ряд экспериментов и даст ответы на вопросы, на которыми бились ещё древние алхимики. Яркое оформление, крупные и красочные схемы и графики, из которых понятно всё – эта книга не даст заскучать на школьных уроках химии!