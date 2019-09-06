Программа «Съедобное или несъедобное»

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21 сентября, 2019

Кулинарное шоу, в котором даже несъедобные продукты превращают в съедобные!

Всем известно, что дети талантливы во всем! Они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах и достигают невиданных спортивных высот. И конечно же, они — талантливые кулинары. А подтверждает эту простую истину шоу «Съедобное или несъедобное».

В студию к Антону Зайцеву приходят дети и демонстрируют свои кулинарные таланты. Они делятся семейными рецептами, показывают как приготовить настоящий шедевр, импровизируют и даже несъедобные продукты превращают в съедобные!

Смотрите премьеру программы 22 сентября в 9:00.