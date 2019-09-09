Космический конкурс LEGO® City — «З, 2, 1! Поехали!»

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9 сентября, 2019

Телеканал «Карусель» и LEGO® City запускают космический конкурс! Присоединяйся к миссии на Марс!

Собери из кубиков LEGO космический корабль, который сможет отправиться на изучение Марса, или нарисуй космический шаттл, на котором космонавты LEGO® City полетят на Марс.

Сфотографируй работу и загрузи нам на сайт.

Зови друзей голосовать за твою работу.

Победителей ждёт целая Вселенная призов!

* Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 09 сентября по 05 октября 2019 года.

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