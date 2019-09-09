Главное

Тесты: Разгадайте осенние анаграммы по картинкам! Тесты: Разгадайте осенние анаграммы по картинкам!
Конкурсы: Космический конкурс LEGO® City — «З, 2, 1! Поехали!» Конкурсы: Космический конкурс LEGO® City — «З, 2, 1! Поехали!»
Премьера: Мультсериал «44 котёнка» Премьера: Мультсериал «44 котёнка»
Новости

Космический конкурс LEGO® City — «З, 2, 1! Поехали!»

9 сентября, 2019

Телеканал «Карусель» и LEGO® City запускают космический конкурс! Присоединяйся к миссии на Марс!

  • Собери из кубиков LEGO космический корабль, который сможет отправиться на изучение Марса, или нарисуй космический шаттл, на котором космонавты LEGO® City полетят на Марс.
  • Сфотографируй работу и загрузи нам на сайт.
  • Зови друзей голосовать за твою работу.

Победителей ждёт целая Вселенная призов!

* Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 09 сентября по 05 октября 2019 года.

Перейти на страницу конкурса

Предыдущая новость
Разгадайте осенние анаграммы по картинкам!
 Следующая новость
Мультсериал «44 котёнка»
Подпишитесь на наши новости