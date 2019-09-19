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Познавательно-развлекательное шоу «Зелёный проект»

4 октября, 2019

Зелёный проект — это кружок друзей природы, где дети учатся не вредить планете, а помогать ей.

Ведущие программы Юнна и Веня любят природу и охраняют жизнь на Земле. У Юнны есть мастерская, в которой она из всяких ненужных штук делает веселые игрушки. Веня помогает природе тем, что выращивает растения прямо у себя в саду.

К ним в гости приходят дети, чтобы научиться сортировать мусор и создавать из него арт-объекты, минимизировать вредные отходы, узнать, как выращивать в саду или на окне разные растения и ухаживать за ними. Веня и Юнна научат маленьких зрителей и их родителей продлевать жизнь предметам, которые нас окружают, не вредя планете.

Смотрите премьеру программы 7 октября в 15:45 в эфире телеканала «Карусель».

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