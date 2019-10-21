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Тесты: «Зелёный проект»: умеете ли вы заботиться о природе?
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«Зелёный проект»: умеете ли вы заботиться о природе?
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25 октября, 2019
Познавательный тест от новой программы «Зелёный проект».
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Отрывок из книги «Познавательные сказки для малышей»
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