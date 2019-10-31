Телеканал «Карусель» совместно с оргкомитетом «Премии Рунета 2019» определит лучшие сетевые проекты для детей

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31 октября, 2019

Главный федеральный общедоступный телеканал для детей и юношества «Карусель» и оргкомитет «Премии Рунета 2019» объявляют о старте приёма заявок на специальную номинацию «Детский Рунет» в рамках «Премии Рунета» 2019 года — premiaruneta.ru.

Номинация направлена на поддержку и продвижение интернет-проектов и контента, создаваемых для детей и их родителей. В отличие от прошлого года, в этом году голосовать за любимый проект смогут и дети, и взрослые самостоятельно на сайте Премии Рунета 2019.



«Развитие детского контента — это одно из главных направлений в интернет-пространстве. Сегодня дети разбираются в современных информационных технологиях лучше многих взрослых, поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы то, что они познают в цифровой среде, обучало и помогало им в личностном формировании. Интернет-сегмент для детей должен быть нацелен не только на развлечение, но и быть познавательным. Надеюсь, что специальная номинация «Детский Рунет» поможет в создании качественной детской информационной среды», — комментирует руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.



Подать заявку на конкурс могут сайты, мобильные приложения и социальные медиа (блоги, влоги и паблики) для детей в возрасте 0-12 лет — сайты с развлекательным, развивающим или обучающим контентом, созданные специально для детей.



Проекты-победители будут определены путём голосования пользователей на сайте Премии, а также награду получит лучший проект по мнению экспертов конкурса.



«Для дальнейшего развития цифровой отрасли в России нам необходимо сформировать грамотное интернет-общество. Дети — это будущие кадры для цифровой экономики. Стимулирование развития детского интернета в России — это важная задача, которая в перспективе окажет значительное влияние на цифровую экономику России», — отметил Сергей Гребенников, организатор «Премии Рунета».



«Более 50 миллионов человек, включая детей и их родителей, в Рунете интересуются детским контентом. При этом качественных детских интернет-проектов очень мало. Ряд проектов у всех на слуху, но в то же время существует отдельный пласт проектов, которые пока мало известны детям и родителям. Эта номинация в рамках национальной Премии призвана помочь семьям найти новые интересные и полезные ресурсы», — сообщила Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».



Подать заявку для участия в Премии можно на официальном сайте Премии: http://nom.premiaruneta.ru



Подробнее о Премии Рунета 2019

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и Интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).

