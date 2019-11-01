Леденящие душу приключения, или 5 книг к Хэллоуину

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29 октября, 2019

Скоро Хэллоуин, а это значит, что пора готовить самый оригинальный и пугающий костюм и запасаться ужасающими историями. И мы готовы с этим помочь! Встречай подборку 5 самых страшных книг, которые не только вдохновят, но и пополнят запас страшилок, которыми точно можно напугать кого угодно.

Эта книга – настоящая находка к Хэллоуину. Ее автор Анжела Маккалистер хорошо постаралась, она собрала и перевела фантастические истории и страшилки со всего мира. Пляска смерти из Канады, говорящий череп из Африки, Румпельштильцхен из Германии, а также различные чудовища, приведения и ведьмы со всех уголков Земли. Все истории разделены по странам и направлениям и дополнены пугающими, жуткими иллюстрациями самобытной художницы Мадалины Андроник. Ну разве может быть что-то страшнее и интереснее?

Учителя, старшеклассники, куча уроков и домашнего задания. Согласитесь, это уже звучит пугающе. А что будет, если добавить сюда еще танцующего скелета, тряпку, которая питается детской кровью, людоедов, вампиров и ведьм? Получится настоящий кошмар, написанный специально для детей Георгием Остером. Поверьте, после такого, ваша обычная школа будет казаться просто райским местом.

И снова страшилка про школу, но здесь все куда опаснее. Школа в этой истории настоящий живой монстр, и она жаждет крови и охотится на собственных учеников. Главный герой Сэм должен сразиться с ней и всех спасти, но все не так просто! Его помощника и подругу Люси съедает шкаф, а он попадает в темный и страшный подвал. Удастся ли им выбраться из ловушек и остановить школу?

История по-настоящему жуткая и захватывающая, и если вам покажется ее мало, то вас ждут еще 3 не менее страшные книги из серии «Школа Жуткинса».

Длинный палец



Мертвецы, жаждущие отведать человеческой крови, нечисть, обитающая даже в квартирах, черепа и устрашающие приключения заставят испугаться кого угодно. Автор книги Георгий Науменко является настоящим мастером своего дела и собирателем народного творчества, поэтому страшилки здесь – это реальные истории со всех уголков России. Они, конечно, адаптированы, но все так же ужасны. Не веришь? Тогда скорее читай, но не забудь закрыть дверь и окна, а то мало ли что…

В серии «Страшилки» есть еще две не менее пугающие книги, которые также подойдут к Хэллоуину.

Ты когда-нибудь вызывал Пиковую Даму? А призраков видел? Истории из этой книги не только реальные, они также рассказаны детьми со всей России, некоторые из них, возможно, даже знакомы лично тебе. Ведьмы, вурдалаки, черти, вампиры и духи – какой только нечисти нет вокруг нас. Ужасающие истории про всех них, а также прочие страшилки собраны в этой книге. Она является настоящим кладезем пугающих и леденящих душу историй, так что обязательно читай и будь начеку!

