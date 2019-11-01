Как ёжик иголками торговал

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1 ноября, 2019

В книгу вошли сказочные повести с оригинальными сюжетами: про ёжика и других лесных зверей, переживших наводнение; про молоденьких Огуречика и Помидорика, которые, вроде сказочного Колобка, хотели посмотреть большой мир.

Как Ёжик-охотник иголками торговал



На берегу небольшой степной речки под Саратовом стоял небольшой посёлок из пяти домов. Вернее, из четырёх с половиной, потому что один дом — в нём жил кувшинщик Нутрия — был наполовину в землю врыт.

Однажды ёжик, охотник, который жил в избушке на опушке, подумал: «Как у меня иголок много, одна об другую стучат, как у дикобраза, к мышкам подкрасться невозможно…»

И он написал такое объявление:

«ПРОДАЮТСЯ ИГОЛКИ».

И подписался: «Охотник Ёжиков».

Первым к нему пришёл врач енот:

— У меня шприцы есть, а иголок нет, дай мне иголки.

— А ты мне что дашь?

— Я тебе бесплатно укол сделаю от всех болезней. И Ёжиков дал ему сто иголок.

И доктор Енотов сделал ему укол от всех болезней.

Потом пришёл старьёвщик Барсуков:

— Я продаю патефоны, а иголки у меня кончились. Дай мне иголки.

— А ты мне что дашь?

— Дам тебе послушать на патефоне старые песни о море.

Ёжик дал ему иголки и полдня слушал старые морские песни.

Потом пришёл кувшинщик Нутрия:

— Я кувшины изготовляю по старым рисункам, и мне иголки нужны для украшения.

Ёжик и кувшинщику дал иголки. А тот подарил ему кувшинчик сувенирный.

И тогда пришёл старый портной бобёр:

— Я одежду на машинке шью, а у меня иголки кончились.

Ёжик спрашивает:

— А ты мне что дашь?

— Я тебе дам машинку покрутить.

— Я твоей машинки боюсь. Потом он посмотрел на себя в зеркало и говорит:

— Ой, у меня совсем иголок не осталось, так и замёрзнуть недолго.

— А я тебе чехольчик сошью, и будет тебе тепло! — говорит портной Бобров.

Ёжик дал бобру иголки, и портной сшил ему чехольчик.

С тех пор ёжик мог очень тихо к мышкам подкрадываться. И мышек в доме совсем не осталось.



Отрывок из книги «Как ёжик иголками торговал»