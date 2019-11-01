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Читалка: Как ёжик иголками торговал Читалка: Как ёжик иголками торговал
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Как ёжик иголками торговал

1 ноября, 2019

В книгу вошли сказочные повести с оригинальными сюжетами: про ёжика и других лесных зверей, переживших наводнение; про молоденьких Огуречика и Помидорика, которые, вроде сказочного Колобка, хотели посмотреть большой мир.

Как Ёжик-охотник иголками торговал


На берегу небольшой степной речки под Саратовом стоял небольшой посёлок из пяти домов. Вернее, из четырёх с половиной, потому что один дом — в нём жил кувшинщик Нутрия — был наполовину в землю врыт.
Однажды ёжик, охотник, который жил в избушке на опушке, подумал: «Как у меня иголок много, одна об другую стучат, как у дикобраза, к мышкам подкрасться невозможно…» 
И он написал такое объявление:
 «ПРОДАЮТСЯ ИГОЛКИ». 
И подписался: «Охотник Ёжиков».
Первым к нему пришёл врач енот: 
— У меня шприцы есть, а иголок нет, дай мне иголки.
— А ты мне что дашь? 
— Я тебе бесплатно укол сделаю от всех болезней. И Ёжиков дал ему сто иголок. 
И доктор Енотов сделал ему укол от всех болезней. 
Потом пришёл старьёвщик Барсуков: 
— Я продаю патефоны, а иголки у меня кончились. Дай мне иголки. 
— А ты мне что дашь?
— Дам тебе послушать на патефоне старые песни о море. 
Ёжик дал ему иголки и полдня слушал старые морские песни. 
Потом пришёл кувшинщик Нутрия: 
— Я кувшины изготовляю по старым рисункам, и мне иголки нужны для украшения. 
Ёжик и кувшинщику дал иголки. А тот подарил ему кувшинчик сувенирный.

И тогда пришёл старый портной бобёр: 
— Я одежду на машинке шью, а у меня иголки кончились. 
Ёжик спрашивает: 
— А ты мне что дашь? 
— Я тебе дам машинку покрутить. 
— Я твоей машинки боюсь. Потом он посмотрел на себя в зеркало и говорит: 
— Ой, у меня совсем иголок не осталось, так и замёрзнуть недолго.
— А я тебе чехольчик сошью, и будет тебе тепло! — говорит портной Бобров. 
Ёжик дал бобру иголки, и портной сшил ему чехольчик. 
С тех пор ёжик мог очень тихо к мышкам подкрадываться. И мышек в доме совсем не осталось.


Отрывок из книги «Как ёжик иголками торговал»

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