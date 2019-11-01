Как ёжик иголками торговал

В книгу вошли сказочные повести с оригинальными сюжетами: про ёжика и других лесных зверей, переживших наводнение; про молоденьких Огуречика и Помидорика, которые, вроде сказочного Колобка, хотели посмотреть большой мир.
На берегу небольшой степной речки под Саратовом стоял небольшой посёлок из пяти домов. Вернее, из четырёх с половиной, потому что один дом — в нём жил кувшинщик Нутрия — был наполовину в землю врыт.
Однажды ёжик, охотник, который жил в избушке на опушке, подумал: «Как у меня иголок много, одна об другую стучат, как у дикобраза, к мышкам подкрасться невозможно…»
И он написал такое объявление:
«ПРОДАЮТСЯ ИГОЛКИ».
И подписался: «Охотник Ёжиков».
Первым к нему пришёл врач енот:
— У меня шприцы есть, а иголок нет, дай мне иголки.
— А ты мне что дашь?
— Я тебе бесплатно укол сделаю от всех болезней. И Ёжиков дал ему сто иголок.
И доктор Енотов сделал ему укол от всех болезней.
Потом пришёл старьёвщик Барсуков:
— Я продаю патефоны, а иголки у меня кончились. Дай мне иголки.
— А ты мне что дашь?
— Дам тебе послушать на патефоне старые песни о море.
Ёжик дал ему иголки и полдня слушал старые морские песни.
Потом пришёл кувшинщик Нутрия:
— Я кувшины изготовляю по старым рисункам, и мне иголки нужны для украшения.
Ёжик и кувшинщику дал иголки. А тот подарил ему кувшинчик сувенирный.
И тогда пришёл старый портной бобёр:
— Я одежду на машинке шью, а у меня иголки кончились.
Ёжик спрашивает:
— А ты мне что дашь?
— Я тебе дам машинку покрутить.
— Я твоей машинки боюсь. Потом он посмотрел на себя в зеркало и говорит:
— Ой, у меня совсем иголок не осталось, так и замёрзнуть недолго.
— А я тебе чехольчик сошью, и будет тебе тепло! — говорит портной Бобров.
Ёжик дал бобру иголки, и портной сшил ему чехольчик.
С тех пор ёжик мог очень тихо к мышкам подкрадываться. И мышек в доме совсем не осталось.