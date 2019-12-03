Отрывок из книги «Волшебные неудачники. Большая игра»

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3 декабря, 2019

Верите в магию? Невероятный Тео Штайн-Мейер с помощью обычного скрипичного смычка может заставить левитировать что угодно. Но что делать, если семья не в восторге от его хобби? Прислушается ли Тео к мнению родных и покинет общество «Волшебных неудачников» или всё-таки выберет дружбу? Этот непростой выбор ему предстоит сделать, когда в город приезжает знаменитый чревовещатель, который оказывается не так уж и прост.



Тео Штайн-Мейер частенько летал во сне. Обычно он просто лежал в постели, а его родители уже храпели у себя в спальне. И вдруг, точно по мановению волшебной палочки, он обнаруживал себя парящим в паре сантиметров над кроватью. Он подплывал к окну, открывал задвижку и выныривал наружу, в тёмную ночь. Крутые взлёты и пике, плавное кружение — всё, что он выписывал в небе, давалось ему так же легко и естественно, как и его ручным голубям, которые жили в голубятне за домом. Достаточно было хорошенечко прислушаться к себе, а тело уже само делало всё необходимое.

Вверх! Вверх! Вверх! Ещё выше!

Направляя свой полёт по небу, Тео испытывал почти то же самое, что при игре на скрипке, когда он выводил мелодии, которые пронзали воздух, отчего тот дрожал и трепетал. Эти полёты снова и снова подтверждали, что при помощи волшебного смычка он может заставить любой предмет подняться в воздух и танцевать на глазах у изумлённой публики. Музыку и волшебство Тео любил больше всего на свете. И чувствовал, что жизнь невероятно прекрасна в такие мгновения, когда они сливаются воедино. Однако в последние ночи его сны-полёты становились всё более зловещими. Он видел, как по улицам города бродит тень высокого человека в цилиндре и плаще. Лицо его было скрыто во тьме. Он крался по улицам и заглядывал в дома. С высоты Тео слышал, как таинственный человек шепчет тайные заклинания,

отчего горожане вдруг начинают творить зло.

Звали этого человека Калаган. Он уже был виновником разных бед, с которыми пришлось столкнуться Тео и его друзьям. Когда-то он был гипнотизёром, который покинул Минеральные Скважины много лет назад. Но этим летом уже несколько раз здесь замечали его приспешников. Волшебным Неудачникам удавалось сорвать его гнусные замыслы. Но Тео опасался, что Калаган скоро сам явится в город, чтобы лично поквитаться с ними. И вот… Во сне Тео опустился ниже, чтобы подслушать бормотание Калагана, скрывшегося в тёмном переулке.

Казалось, тени домов сгустились, наводя ужас, и шёпот Калагана зазвучал громче.

— Должен... остановить... Волшебных... Неудачников… Это же Тео и его друзья!

Гипнотизёр внезапно развернулся на каблуках, его рука взметнулась вверх, схватив парящего Тео. Мальчик вскрикнул — рука уже тащила его вниз, к земле.

— Должен! Остановить! Волшебных! Неудачников! — орал злодей.

Тео резко проснулся, хватая ртом воздух, и обнаружил, что простыни буквально связали его по рукам и ногам. Глубоко подышав, чтобы успокоиться, он наконец высвободился из пут и подошёл к окну. Его всё ещё немного потряхивало. Там, за деревьями на горизонте пробивались первые лучи рассвета. Лето должно было вот-вот кончиться. Может, Калаган где-то поблизости и всё ещё рыскает в его поисках? Всё вокруг казалось тихим и спокойным, но Тео знал, что скоро это изменится. (Так устроен мир вокруг нас, ты не считаешь?) И с этими мыслями он вновь погрузился в объятия сна. Чуть позже проснулись и загудели Минеральные Скважины. По центральным улицам, на которых обосновались разные магазинчики, кружили автомобили. По тротуарам бежали родители с детьми, а дамы и господа в строгих костюмах сновали туда-сюда между зданиями Городского Совета и Суда. Воздух был тёплым и немного влажным, а временами налетавший ветерок только добавлял идиллии. Если бы горожане остановились, они бы услышали мелодию, летящую на этом ветерке, — весёлый вальс, исполненный на скрипке. Играл его мальчик в смокинге. Вместе с друзьями он расположился в беседке в городском саду и готовился к грядущему шоу талантов. Смычок Тео скользил по струнам, издавая чудесную мелодию. Его друзья — Картер, Лейла, Ридли, Олли и Иззи — стояли рядом.

Возле ног Тео, точно живой, плясал плюшевый медвежонок, двигаясь в такт мелодии, замедляясь и ускоряясь. Всем вокруг казалось, будто обычная игрушка слышит скрипку Тео. А когда мелодия почти достигла апофеоза, медвежонок вдруг поднялся в воздух. Вот он уже оторвался на один метр, на два, три, четыре! Но стоило Тео сыграть последнюю ноту, как плюшевая игрушка полетела вниз — мальчик едва успел поймать его. И в этот самый миг он заметил фигуру в тёмной одежде. Человек стоял неподалёку, сжимая ладонью воздух. Точь-в-точь злодей из его снов.

— Тео!

— Тео?

— Эй, Тео!

Тео моргнул, огляделся, ловя взгляды друзей и невольно поёжился, сомневаясь, не померещилось ли ему.

— Что случилось? — спросила Ридли, тряхнув рыжими кудряшками. — У тебя же так хорошо всё получалось!

— Простите, — Тео покраснел, — что-то меня отвлекло.

— В последнее время мы все частенько отвлекаемся, — ответила Лейла и сжала локоть Тео, чтобы поддержать его.

— Только мои мысли не отвлекаются, — сказал Олли, — они исследуют!

— Прогуливаются! — насмешливо поправила брата Иззи.

— Исследуют пещеры! — ответил Олли.

— А мои отправились на пароходе в Антарктику! — не уступала ему Иззи.

— А мои подружились с полярными медведями! — парировал Олли.

— Ты ошибся континентом, — заметила Ридли, обрывая близнецов. Она нажала кнопку на подлокотнике своей инвалидной коляски — ≪Ответ неверен≫, — прожужжало на всю беседку — и улыбнулась.

— Волшебным неудачникам через многое пришлось пройти, — сказал Картер. — Если иногда тебе сложно сосредоточиться, Тео, это нормально. Ридли вздохнула.

— Но всё равно нужно быть внимательным, если ты хочешь победить в конкурсе талантов. Надо собраться. Ведь денег за выигрыш дают целую кучу. Так что это не шутки.

До конкурса талантов города Минеральные Скважины оставалось меньше двух недель, и многие жители города с нетерпением ждали его, чтобы продемонстрировать красоту пения, гавайские танцы, эквилибристику, гимнастику, чтение наизусть и много чего ещё.

— Конечно, не шутки! — отозвался Картер. — Да я столько денег в жизни не видел. Если мы победим, я наконец смогу отдать долги всем, кто помогал мне, начиная с того момента, как я появился в этом городе. А на сдачу куплю один из тех ящиков, которые известные волшебники используют в номерах

с исчезновением!

— Ты никому ничего не должен, — возразила Лейла новоиспечённому брату, — разве что улыбаться время от времени. Если мы победим, я куплю себе цистерну с водой такую огромную, чтобы помещаться в неё целиком. Я хочу научиться задерживать дыхание так долго, чтобы успеть скинуть с себя все путы и вынырнуть из воды.

— А мы с Олли купим пару пар самых золотых ботинок для степа, которые есть во всём мире, и будем бить чечётку, — вставила Иззи.

— Говори за себя, сестрёнка, — ответил Олли, — я б лучше взял пару уроков сценического боя, чтобы быть готовым к следующему столкновению с громилами Калагана.

— А почему бы не взять уроки настоящего боя? — вдруг спросила Ридли. — Тогда вы все будете готовы и к тем столкновениям, что случатся вне сцены.

Глаза Олли загорелись.

— Отличная идея! Ридли слегка кивнула.

— С этими деньгами я смогу поставить на свою коляску новые устройства, над которыми сейчас работаю.

Может, даже смогу сделать так, чтобы она превращалась... в гоночную машину… в самолёт... В танк! Тогда никто больше не рискнёт с нами связываться. — Она покосилась на Тео, который снова смотрел куда-то

в пустоту. — А ты что скажешь, Тео? Ты бы на что потратил призовые деньги?

Тео вернулся в реальность.

— Научился бы прыгать с парашютом, — ответил он, огляделся в поисках тёмной фигуры, а затем спустился на пару ступенек и подобрал упавшего мишку. — Итак, на чём мы остановились?

— Хочешь ещё раз отработать финал? — спросила Ридли. — У тебя почти получилось.

Слово неприятно отдалось в ушах. ≪Почти≫ — звучит как оскорбление. Но они с Ридли были давними друзьями, и Тео знал, что она не специально.

— Раньше я уже исполнял этот номер, — сказал Тео. — Сейчас я просто отвлёкся. Пусть пока кто-нибудь из вас порепетирует. Ридли выехала вперёд и устроила целое представление, извлекая связку бананов из кармашка на спинке коляски. Затем она попросила добровольца (Лейлу) взять один и очистить его. Но когда Лейла потянула за кожуру, фрукт рассыпался по полу множеством аккуратно порезанных кружков. Следующим выступил Картер. С головы до ног он закутался в большой шёлковый плащ и попросил близнецов сорвать его. Когда они это сделали, голова Картера исчезла! Он спотыкаясь забегал по беседке, пока не наткнулся на Иззи, которая всё ещё держала его плащ.

Снова замотавшись в него, через пару секунд Картер отбросил плащ в сторону — голова вернулась на место.

— Потрясающе! — воскликнула Ридли.

— Благодарю! — отозвался Картер. — Я несколько недель работал над этим номером.

— Может, отработаем финал? — предложила Лейла.

— Да, тебе нужно ещё порепетировать, — сказала Ридли, — но точно ли мы хотим ставить твой номер последним?

— Мы можем это позже решить, — сказала Лейла, — пока же... — она указала на Тео, подавая ему сигнал.

Тот вскинул скрипку, и по скверу разнёсся визг неудавшейся ноты. Прохожие на противоположной стороне улицы настороженно замерли.

— Идите куда шли! — громко крикнула Ридли. — Не на что здесь смотреть!

Лейла закатила глаза на обычную грубость Ридли и продолжила. Её номер воспроизводил события, произошедшие несколько недель назад. Тогда в Волшебный магазинчик мистера Вернона пытались вломиться приспешники Калагана, известные всем хмурые клоуны, чтобы украсть записную книжку мистера Вернона.

Тео сопровождал номер мрачной скрипичной мелодией, пока Лейла быстро связывала клоунов (которых изображали Картер, Олли, Иззи и Ридли) мягкой

белой верёвкой. Герои, которые сейчас изображали злодеев, выстроились в шеренгу и вытянули перед собой руки.

— Добрые жители Минеральных Скважин! — обратилась Лейла к немногочисленным прохожим. — Нашему волшебному клубу нужен доброволец, чтобы проверить надёжность этих узлов. Кто-нибудь желает нам помочь? Люди, стоявшие поодаль, растерянно смотрели на детей, не решаясь подойти. Но всё же несколько знакомых мальчишек пересекли улицу и направились к беседке.

Смычок Тео соскользнул, струны жалобно вскрикнули.

— Мы! Мы поможем! — крикнул самый высокий мальчишка, приближаясь в компании своих товарищей. Тео узнал их: хулиганы, которые всё лето доставали Неудачников. Внутри как будто что-то оборвалось. Крепко связанные Картер, Олли, Иззи и Ридли тоже забеспокоились. Но Лейла махнула рукой, приглашая высокого хулигана в беседку.

— Поднимайся, — сказала она. — Как тебя зовут?

— Ты знаешь, что меня зовут Тайлер, — буркнул он.

Тео помнил, что эти мальчишки — одноклассники Лейлы. Он-то сам учился в частной школе, поэтому пересекался с ними нечасто.

Лейла шепнула:

— Только без шуток, Тайлер.

Тот ответил ей в тон:

— Но я же такой смешной! — и широко улыбнулся,

обнажая зубы.

— Ты смешно выглядишь, — процедила Ридли,

и Тайлер недовольно зыркнул на неё. Тео хотел было

вмешаться, потребовать, чтобы тот убрался со сцены,

но не смог пошелохнуться.

Лейла проговорила срывающимся голосом:

— Пожалуйста, Тайлер, проверь узлы и убедись, что я надёжно связала своих друзей.

— С радостью, — ухмыльнулся мальчик и с такой силой дёрнул верёвку на руках Картера, что та впилась в его кожу.

— Ай! — вскрикнул Картер.

— Эй! — вмешалась Ридли. — Перестань!

Тайлер перешёл к Олли и Иззи, затягивая потуже узлы у них на лодыжках.

Близнецы в голос вскрикнули.

— Довольно! — Лейла попыталась оттеснить парня в сторону, но тот грубо её оттолкнул. Тео почувствовал, как в нём закипает гнев. Он дёрнулся было в их сторону, собираясь ударить этого гада по голове смычком, но внезапно придумал кое-что получше…

— Думаете, вы одни такие волшебные! — фыркнул Тайлер. — Да вы ничем не лучше нас! — Его дружки согласно расхохотались.

— Мы этого никогда не говорили, — ответила Лейла. — Мы просто хотим дарить людям улыбки.

— Миссия выполнена, — хмыкнул Тайлер, — я улыбаюсь.

А вот Лейла уже нет.

— Недолго же вам осталось, — пробормотала она и, кивнув связанным Неудачникам, хлопнула в ладоши над головой. Картер, Олли, Иззи и Ридли совершили одно неуловимое движение. И верёвки исчезли! Четверо друзей, свободные, точно птицы… Кстати, о птицах…

Тео распахнул смокинг, освобождая белых голубей, которых он держал до самого финала. Те закружились под крышей беседки. Вдруг Тео цокнул языком, и они немедленно спикировали на Тайлера. Тот побежал от их острых когтей и клювов, запнулся о ступеньку и повалился на своих дружков. Всей кучей они рухнули

на траву.

— А ведь точно! — бросил Олли хулигану. — Ты и правда очень смешной!

— Настоящий мешок смеха! — поддержала брата Иззи.

Голуби выпорхнули из беседки и закружились над сквером. Поднявшись на ноги, Тайлер ткнул в Тео пальцем.

— Ты об этом ещё пожалеешь!

Одёрнув смокинг, Тео высунул язык и издал долгий, музыкальный звук, который в иной ситуации можно было бы посчитать неприличным. Он даже взмахнул смычком в воздухе, точно дирижёр. Это было так неожиданно, что хулиганы застыли на месте, уставившись на него.

Видите ли, друзья мои, это был отвлекающий манёвр — уловка любого волшебника. Хулиганы замерли, голуби заметили сигнал Тео — взмах смычка — и тут же всё поняли.

Густые белые капли полились на головы хулиганов.

Плюх! Плюх! Плюх!

Волшебные неудачники!

— Фу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у, — закричал один из них, поднимая голову, но одна из капель в этот момент упала точнёхонько ему на нос.

— Что это? — спросил другой, стирая липкую жижу с волос.

— Эти птицы! — взвизгнул третий. — Они… они гадят на нас!

— Мерзость какая! — прокричал Тайлер. — Бежим! Хулиганы тут же кинулись врассыпную. А голуби уселись на крышу беседки, ожидая дальнейших указаний.

— Всё в порядке? — спросил Тео у друзей.

— Запястья немного натёр, — пожаловался Картер. — Зато номер с верёвкой получился как надо.

— Вы отлично справились! — радостно улыбнулась Лейла, вытягивая обратно верёвку из специального отделения в коляске Ридли.

— В таких-то условиях!

— Условиях?! — фыркнул Картер. — Эти условия больше походили на издевательства.

— Главное, всё получилось! — в голос воскликнули Иззи и Олли.

Тео ждал, что кто-то вспомнит про его голубей, но вдруг где-то в стороне послышались аплодисменты. Неудачники оглянулись. Тео испугался, что вернулись хулиганы. Но вместо этого он заметил девочку с длинными светлыми волосами, одетую во всё чёрное. Даже берет, слегка сдвинутый на одну сторону, тоже был чёрным. Она хлопала медленно, точно метроном, который отсчитывает секунды. И с каждым хлопком делала шаг, подходя всё ближе и ближе к беседке.

Отрывок из книги «Волшебные неудачники. Большая игра»