Волшебство внутри, или 5 книг к Новому году

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22 декабря, 2019

Новый год является самым любимы праздником для многих из нас. Много подарков, семейные вечера, елка и чудеса. Да, мы знаем, что скучать в этот период совсем не приходится, но, чтобы проведенное время было еще интереснее и веселее, мы предлагаем погрузиться в мир праздника, волшебства и приключений вместе с этими книгами.

Удивительный мир, в котором живет Викинг Таппи уже во всю готовится к Новому году, выпал первый снег, и лесные жители решили, что праздник не за горами и пора заняться подготовкой. Таппи как всегда приходит на помощь своим лесным друзьям и берется за организационные вопросы. Что из этого выйдет? Как друзья встретят Новый год? Ответы на эти вопросы, а также красивые иллюстрации и праздничная атмосфера уже ждут вас на страницах этой книги.



Зимние сказки на любой вкус, полезные подсказки и вопросы от опытного психолога Ирины Терентьевой, возможность веселого домашнего времяпрепровождения – вот, что ждет вас в этой книге. Она наполнена удивительной, доброй и семейной атмосферой и призвана помочь объяснить важные и интересные темы своему ребенку, стать ближе друг к другу. И, на наш взгляд, это чудесно!



Любимые герои возвращаются с новыми увлекательными историями! Анна и Эльза отправляются на север в поисках ответов на все свои вопросы. Они уже повзрослели и готовы разыскать правду о себе и своей семье. Их ждет множество новых встреч, открытий и приключений. Так что не пропусти и отправляйся вместе с ними в фантастический мир "Холодного сердца 2"!



В Новый год с новыми знаниями! Это выражение точно подходит для описания этой книги. Хотите узнать, почему хвоя и мандарины пахнут, шарики на елке блестят, лампочки в гирлянде мигают, фейерверки и звезды сверкают на зимнем небе? На эти и множество других вопросов, связанных с Новым годом, уже ответили молодые ученые, и они готовы поделиться своими знаниями. Таким этот праздник вы точно еще не видели!



Зарядиться новогодним и позитивным настроением теперь легко. Веселые стихи известного сказочника и писателя Эдуарда Успенского о зимних забавах точно никого не оставят равнодушным, а необычные и красочные иллюстрации Юли Гуковой усилят эффект. Так что, если вы еще не чувствуете праздничную атмосферу, то скорее открывайте эту книгу!

