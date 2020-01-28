Земляничная фея. Бал на цветочном лугу

В садике Земляничной феи впечатлений хватит на целый год. Маленькая фея обожает отмечать праздники, танцевать и делать сюрпризы своим друзьям. Что ждёт её завтра? Сложно сказать наверняка, одно мы знаем точно — Земляничная фея — это твоя лучшая подружка, которую только можно представить.
Ты, конечно, уже знаешь Земляничку, маленькую фею? Она самая прекрасная фея на свете! Ах, сколько всего сегодня можно успеть сделать в садике. Земляничная фея целый день собирала спелые ягодки, выпалывала сорняки и подстригала траву. Фу, это очень утомительно! И жарко! Земляничка утёрла ладошкой лоб. Маленькие кустики земляники тоже выглядели довольно понуро.
— О нет! — прошептала фея. — Я забыла вас полить!
Она подняла голову и закричала:
— Маленькое облачко, будет здорово, если ты станешь моей тучкой!
И через мгновение садовое облако Землянички прилетело и стало поливать ягоды. Земляничка отложила грабли в сторону. Для одной феи здесь слишком много дел!
— Если бы я могла придумать что-то, чтобы вся работа пошла скорее, — печально вздохнула она.
И вдруг фее пришла в голову отличная идея.
— Может быть, мои друзья знают несколько фокусов!
— Не хотите поиграть? — спросила лиса Гримо.
— Совсем нет времени! — торопливо ответила Земляничка. — Я хочу пойти на ручей с Ирми.
Вода в ручье, который тёк через Солнечный лес, сияла на солнышке.
— Лови меня! — закричала фея своей подруге, мышке Ирми.
Она перепрыгивала с камня на камень.
— Я могу прыгнуть выше тебя, — похвасталась Ирми.
— Нет, уж я с этим справлюсь лучше, — сказала Земляничка и побежала за мышкой.
Подружки прыгали всё выше и выше. Всё было хорошо, пока Ирми не поскользнулась на камне. Она упала в воду вверх лапками. Плюх!
Земляничка очень испугалась.
— Ирми!
К счастью, хвастунишка наконец-то показалась из воды. Но ручей был такой бурный, что мышке никак не удавалось выбраться.
Земляничка, волнуясь, бежала вдоль берега.
— Помогите! — кричала Ирми. — Спасите!
Фея помчалась ещё быстрее. О нет! Поток нёс Ирми прямо к водопаду! Внезапно в воду прыгнула лиса Гримо.
Она схватила Ирми за кончик хвоста.
— Спасена, — прорычала Гримо. — Хорошо, что у меня нашлось время для вас.