Земляничная фея. Бал на цветочном лугу

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28 января, 2020

В садике Земляничной феи впечатлений хватит на целый год. Маленькая фея обожает отмечать праздники, танцевать и делать сюрпризы своим друзьям. Что ждёт её завтра? Сложно сказать наверняка, одно мы знаем точно — Земляничная фея — это твоя лучшая подружка, которую только можно представить.

Как много работы!

Ты, конечно, уже знаешь Земляничку, маленькую фею? Она самая прекрасная фея на свете! Ах, сколько всего сегодня можно успеть сделать в садике. Земляничная фея целый день собирала спелые ягодки, выпалывала сорняки и подстригала траву. Фу, это очень утомительно! И жарко! Земляничка утёрла ладошкой лоб. Маленькие кустики земляники тоже выглядели довольно понуро.

— О нет! — прошептала фея. — Я забыла вас полить!

Она подняла голову и закричала:

— Маленькое облачко, будет здорово, если ты станешь моей тучкой!

И через мгновение садовое облако Землянички прилетело и стало поливать ягоды. Земляничка отложила грабли в сторону. Для одной феи здесь слишком много дел!

— Если бы я могла придумать что-то, чтобы вся работа пошла скорее, — печально вздохнула она.

И вдруг фее пришла в голову отличная идея.

— Может быть, мои друзья знают несколько фокусов!



Прыжки по камням

— Не хотите поиграть? — спросила лиса Гримо.

— Совсем нет времени! — торопливо ответила Земляничка. — Я хочу пойти на ручей с Ирми.

Вода в ручье, который тёк через Солнечный лес, сияла на солнышке.

— Лови меня! — закричала фея своей подруге, мышке Ирми.

Она перепрыгивала с камня на камень.

— Я могу прыгнуть выше тебя, — похвасталась Ирми.

— Нет, уж я с этим справлюсь лучше, — сказала Земляничка и побежала за мышкой.

Подружки прыгали всё выше и выше. Всё было хорошо, пока Ирми не поскользнулась на камне. Она упала в воду вверх лапками. Плюх!

Земляничка очень испугалась.

— Ирми!

К счастью, хвастунишка наконец-то показалась из воды. Но ручей был такой бурный, что мышке никак не удавалось выбраться.

Земляничка, волнуясь, бежала вдоль берега.

— Помогите! — кричала Ирми. — Спасите!

Фея помчалась ещё быстрее. О нет! Поток нёс Ирми прямо к водопаду! Внезапно в воду прыгнула лиса Гримо.

Она схватила Ирми за кончик хвоста.

— Спасена, — прорычала Гримо. — Хорошо, что у меня нашлось время для вас.



Отрывок из книги «Земляничная фея. Бал на цветочном лугу»

