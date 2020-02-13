Мультсериал «История изобретений»

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28 февраля, 2020

Невероятные приключения лиса-изобретателя в Морквограде!

Герой этих весёлых историй — лис-изобретатель по имени Кит, который пытается стать своим в Морквограде. Здесь живут исключительно кролики, но наш герой надеется найти в городе друзей и прославиться с помощью своих удивительных изобретений.

Однако местные жители опасаются странного лиса и не принимают чужака, а мэр города строит изобретателю козни, потому что завидует его гениальности.

Но Кит не одинок. У него есть помощник-паучок по имени Спиннер и несколько приятелей из кроликов. А среди них — даже дочь самого мэра, принцесса Холли!

Смотрите премьеру мультсериала 1 марта в 15:05 в эфире телеканала «Карусель».