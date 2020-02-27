Познавательно-развлекательная программа «Студия Каляки-Маляки»

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11 марта, 2020

Каляка-Маляка и его подружка Ляля приглашают детей в удивительную студию рисования! Не пропустите премьеру 13 марта!

Фантазер Каляка-Маляка и его весёлая подружка Ляля научат малышей рисовать, используя необычные материалы и новые техники. Дети получат основы художественного образования, будут рисовать на плоскости, научатся технике объёмного конструирования, изготовят мозаики и коллажи из необычных предметов, сделают интересные маски и головные уборы.

Арт-студия Каляки-Маляки — это пространство с белыми стенами и полом, где есть огромный простор для творчества. Рисовать здесь можно повсюду! Ученики Каляки подбирают цвета, изучают смешение красок и форму линий, рисуют фигуры на стенах и полу и полностью погружаются в художественный процесс.

В финале шоу Каляка-Маляка устраивает яркий праздник цвета и радости — дети под музыку разрисовывают всё вокруг водяными пистолетами с красками!

Смотрите премьеру познавательно-развлекательной программы 13 марта в 09:20.