Отрывок из книги «Плюшевый кролик»

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12 марта, 2020

Могут ли игрушки оживать? Автор "Плюшевого кролика", знаменитая британская писательница Марджери Уильямс, совершенно уверена: да, могут! Но оживить их способна только искренняя и нежная детская любовь. Любая игрушка – большая или маленькая, старая или новая, дорогая или не очень – становится живой, когда ребенок по-настоящему привязывается к ней, а не просто играет, и уже навсегда остается такой. Так случилось и с маленьким Плюшевым кроликом.

***

Прямо за домом начинался лес. Стояли долгие июньские вечера. После вечернего чая Мальчик, взяв с собой Плюшевого Кролика, отправлялся на опушку пособирать цветы или поиграть между деревьями в разбойников. Но сперва, как добрый друг, заботливо устраивал своего спутника поудобнее где-нибудь в листьях папоротника. Однажды, когда оставшийся вот так в одиночестве Кролик смотрел на бегавших взад-вперёд муравьёв, проложивших тропу между его плюшевыми лапами, из-за высоких листьев папоротника прямо перед ним возникли два необычных создания.



Пожалуй, это тоже были кролики, но какие-то чересчур пушистые и будто только что изготовленные. Сделаны они были на совесть. Не видно было ни единого шва, а когда они перебирались с места на место, всё в них как-то удивительно менялось: в одно мгновение тела, казавшиеся длинными, становились короткими, то они были худыми, то вдруг сразу толстыми. С ним такое никогда не происходило! Мягко ступая лапами по земле, незнакомцы приблизились к Плюшевому Кролику и повели носами. А он пытался рассмотреть, с какой стороны те заводятся, потому что, если кто-то прыгает, значит его завели - уж это-то он точно знал! Но ключ ни с какой стороны не торчал. Да, конечно, они были кроликами особой породы!

Гости, беспрестанно поводили носами, изучая Плюшевого, а он изучал их.

- Пойдём, поиграем! – предложил, наконец, один из чужаков.

- Что-то не хочется! – отказался Кролик, которому нелегко было признаться, что он не заводной.

- Ну! – удивился пушистый гость. – Это же так просто!

Он подпрыгнул, привстал на задних лапах и заявил: «А ты так не умеешь!»

- Умею! – вскричал Плюшевый Кролик. – Да если захочу, я подпрыгну выше всех!

Так всё и было, но только когда Мальчик подбрасывал его высоко-высоко, и рассказывать об этом лучше не стоило.

- Ты точно можешь подпрыгнуть на задних лапах? – переспросил Пушистый.

О, этого вопроса Плюшевый Кролик боялся больше всего на свете, ведь задних-то лап ему совсем не пришили! Спина его была скроена целиком, как подушечка для булавок. Поэтому он сидел, прикрываясь папоротником, и не шевелился, до последнего надеясь, что дикие кролики не заметят его недостатка.





- Я просто не хочу! – повторил он.

Но дикие оказались очень наблюдательны. Один из них вытянул шею, пригляделся и захохотал:

- Эй, глядите-ка! У него нет задних лап! Ха-ха-ха! Подумать только! Кролик совсем… Ха-ха-ха! без задних лап!

- Неправда! – отчаянно вскричал Плюшевый Кролик. - Они есть! Я просто поджал их под себя!

- Ну, так покажи их! Станцуй, как я! – и дикий закружился в танце, от которого у Плюшевого даже голова закружилась.

- Не стану я танцевать, - пробормотал он. – Я вообще танцев не люблю. Лучше так посижу.

Но как же на самом деле ему захотелось потанцевать! Непонятное, незнакомое, тревожащее чувство пронизало его. Теперь он отдал бы все на свете, лишь бы прыгать, как эти кролики.

Чужак остановился и приблизился. Он стоял так близко, что его длинные усы щекотали плюшевое кроличье ухо. Затем он наморщил нос, прижал уши и отпрянул назад.

- Он неправильно пахнет! – вскричал дикий кролик. – Это совсем не кролик! Он какой-то ненастоящий!

- Я настоящий! – попытался возразить Плюшевый, чуть не плача. – Я ЖИВОЙ! Мальчик сам так сказал!

В это время послышался топот. Это Мальчик спешил к нему, и удивительные гости скрылись, сверкнув лапами и махнув белыми хвостами.

- Вернитесь! Пожалуйста! Давайте поиграем! – позвал беглецов Кролик. - Я ведь ЖИВОЙ! Я точно знаю!





Но ответом ему была тишина, лишь муравьи бежали по своим делам, а папоротник сомкнул листья за скрывшимися чужаками. Плюшевый Кролик остался один одинёшенек.

– Почему же они убежали? – задумался он. – Что им стоило остаться? Мы могли бы просто поговорить!

Он долго лежал, боясь пошевелиться, вглядываясь в темноту папоротниковых листьев. А вдруг они вернутся? Но никто больше не вышел из травы. Вскоре солнце стало клониться к закату, в воздухе затрепетали какие-то белые мошки, наконец, вернулся Мальчик, чтобы унести своего Кролика домой.



Отрывок из книги «Плюшевый кролик»