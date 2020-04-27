Мультсериал «Вперёд, Астробой!»

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10 мая, 2020

Приключения супергероя, который решает проблемы окружающего мира и природы.

Юный Астро вместе со своей командой решает различные природные проблемы. Он использует свои суперсилы для спасения людей и животных, а не для сражений со злодеями. Среди проблем, с которыми ему придётся столкнуться, — конфликты между различными видами, экологические кризисы, изменение окружающей среды в результате деятельности человека и разрушительные природные явления, например, тепловая конвекция, приводящая к образованию ураганов.

Каждый раз Астро оценивает ситуацию и решает проблему, используя свои суперспособности. Зачастую она оказывается не такой простой, какой казалась на первый взгляд, и с каждой новой миссией Астро и его команда узнают новое о природе различных явлений.

Смотрите премьеру мультсериала с 12 мая по будням в 14:10.