Герои «Спокойной ночи, малыши!» проводят акцию #стихипобеды

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8 мая, 2020

Дети из разных уголков России и СНГ читают стихи о Великой Победе в эфире «Спокойной ночи, малыши!»

Каждый год в преддверие 9-го мая в детских садах и школах проходят концерты, выставки и внеклассные встречи, посвященные Великой Отечественной войне, её героям, битвам, подвигам и трагедиям.

В этом году эпидемиологическая ситуация не позволит педагогам продолжить эту традицию. Потому герои телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» решили провести масштабную акцию памяти в социальных сетях и в своём эфире. К ней присоединились уже несколько тысяч детей.

Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша запустили хэштег #стихипобеды. Участники флешмоба присылают в соцсети и на сайт программы видеоролики, где наизусть читают стихотворения о войне. Лучшие стали звёздами праздничного выпуска «Спокойной ночи, малыши», который вышел в эфир 7 мая на канале «Карусель». Ещё несколько сотен видеороликов попадут в спин-офф легендарной передачи — программу «С добрым утром, малыши!» в рубрику «Давайте вспомним».

Отправить видео своего выступления можно на сайт программы spokoinoinochi.ru, либо в Telegram-канал «Спокойной ночи, малыши!»: t.me/hrusha_klass. Акция будет длиться до 3 сентября.