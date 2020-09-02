Телешоу «Игра с умом»

Весёлая командная игра о невероятно интересном русском языке — в эфире с 3 сентября!
Антонимы и синонимы, сдвоенные согласные и безударные гласные, словосочетания и целые тексты… Скажете, что это скучно? Вовсе нет, потому что это повод посоревноваться в игре о невероятно интересном русском языке!
Раз в неделю в студии Фани Тани собираются две команды, настоящие юные знатоки русского языка. Ребята — ученики начальной школы, которые хорошо знают правила и умеют их применять. Им предстоит пройти пять раундов и выявить, кто же из них сильнейший. На каждый раунд у ведущей есть три балла, которые она делит между командами, а в конце определяет победителей.
Смотрите премьеру телешоу с 3 сентября по четвергам в 09:20.