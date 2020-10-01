«Карусель» вместе с «TIMI» объявляют конкурс «Готовим вместе с ТIMI»!

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1 октября, 2020

Прояви своё кулинарное мастерство и получи шанс выиграть классные призы от «TIMI»!

Придумай и приготовь свой рецепт десерта, используя сладости «TIMI»;

Сделай два фото: сфотографируй отдельно свой кулинарный шедевр и себя вместе с блюдом;

Загрузи две фотографии с описанием рецепта на конкурс;

Зови всех друзей голосовать за твою работу.

10 победителей конкурса выиграют суперпризы от «TIMI»! Главный победитель и его работа будут объявлены в программе «Еда на ура!».

*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 01 по 30 октября 2020 года.

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