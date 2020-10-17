Телеканал «Карусель» объявил победителей премии «Главные герои-2020»

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17 октября, 2020

17 октября состоялась церемония вручения Национальной детской премии «Главные герои-2020», организованной федеральным общедоступным семейным телеканалом «Карусель». По результатам общероссийского голосования были определены победители в 14 номинациях.

В течение нескольких месяцев юные телезрители выбирали лучшие программы, выдающихся ведущих и любимых героев: более 1,3 млн голосов были отданы в поддержку участников Национальной детской премии «Главные герои-2020». В шорт-лист «Главных героев-2020» вошли 42 героя и телевизионных проекта, среди которых победителями стали 14 участников в 14 номинациях:

Главный российский анимационный фильм: «Фиксики против кработов»;

Главный зарубежный анимационный фильм: «Холодное сердце 2»;

Главный познавательный ТВ-проект: «ТриО!»;

Главная ведущая ТВ-программы: Тутта Ларсен («Еда на ура!»);

Главный ведущий ТВ-программы: Антон Зорькин («С добрым утром, малыши!»);

Главный развлекательный ТВ-проект: «Еда на ура!»;

Главная детская песня: «Приглашают Царевны» — анимационный сериал «Царевны»;

Главный юный ведущий: Саша Новиков («Танцоры»);

Главная премьера российского анимационного сериала: «Сказочный патруль. Хроники чудес»;

Главный плюшевый герой: Хрюша («Спокойной ночи, малыши!»);

Главный зарубежный анимационный сериал: «Леди Баг и Супер-Кот»;

Главный российский анимационный сериал: «Барбоскины»;

Главный зарубежный анимационный герой: Барби («Приключения Барби в доме мечты»);

Главный российский анимационный герой: Алёнка («Сказочный патруль»);

«Благодаря премии «Главные герои» мы получаем важный отклик от наших телезрителей, что помогает нам, продюсерам телевизионного контента и производителям товаров для детей определять потребности нашей аудитории и создавать именно те программы и продукты, которые им интересны и будут востребованы. В этом году мы вынуждены были отказаться от проведения большой церемонии, здоровье наших героев и аудитории важнее, но мы надеемся, что в следующем году премия пройдёт в привычном формате», — сказала Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».

«Самое важное, что в нашей премии всё решают дети. А ведь дети — самые требовательные зрители. Поэтому наша задача — сделать премию ещё интереснее, чтобы ещё больше ребят захотели поучаствовать и проголосовать за своих любимых героев. В этом году мы ввели новую номинацию — “Главный плюшевый герой”, провели новые конкурсы с героями на сайте и разыграли призы. В этот сложный для всех период, когда праздник так необходим всем — и детям, и их родителям — мы придумали новый формат вручения премии и с нетерпением ждём зрительский отклик», — добавила Татьяна Цыварева, главный редактор телеканала «Карусель».

В этом году награждение победителей Национальной детской премии «Главные герои-2020» прошло в эфире телеканала «Карусель» в виде интерактивного музыкально-театрализованного представления. Победителей объявляли известные артисты, звёзды и музыкальные исполнители: Агата Муцениеце, Алексей Воробьёв, Теона Дольникова, Екатерина Волкова, Светлана Зейналова, Арина Шарапова, Денис Клявер, Анна Плетнёва, Дмитрий Борисов, Сергей Жуков, участники проекта «Лучше всех!» Мирон Проворов и Адель Старостина и участники проекта «Голос. Дети» Александр Филин и Ярослава Дегтярёва. Церемонию вели популярные телеведущие: Юлия Барановская с сыном Артёмом Аршавиным, Николь Плиева и Саша Новиков.

Церемонию награждения премии «Главные герои-2020» показали в эфире телеканала «Карусель» 17 октября 2020 года в 18:00 мск.