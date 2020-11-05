Мультсериал «Бакуган: Вооружённый альянс»

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5 ноября, 2020

Продолжение захватывающих приключений Дэна и его друзей!

Дэн Кузо и его суперкоманда продолжают учиться взаимодействовать со своими Бакуганами и отправлять их в бой, чтобы выжить самим и не дать вражеским силам захватить планету.

Эти обычные подростки — настоящие герои, которым предстоит спасти Землю и всех ее жителей. Но если делать всё сообща, с поддержкой смелых друзей и верных Бакуганов — эта миссия вполне выполнима!

Смотрите премьеру мультсериала по пятницам и выходным в 22:10 на канале «Карусель».