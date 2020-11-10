Телеканал «Карусель» и «Премия Рунета 2020» наградят лучшие детские интернет-проекты

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10 ноября, 2020

Федеральный общедоступный семейный телеканал «Карусель» и оргкомитет «Премии Рунета 2020» объявляют о начале приёма заявок на специальную номинацию «Детский Рунет», созданную для поддержки и продвижения интернет-проектов для детей и их родителей.

Подать заявку на конкурс могут сайты, мобильные приложения и социальные медиа с развлекательным, развивающим или обучающим содержанием, разработанные для детей в возрасте 0–12 лет. В этом году победителей определят с помощью двухэтапного экспертного голосования: по итогам первого этапа будут выбраны лидеры в каждой номинации, а во втором этапе будут названы лауреаты «Премии Рунета» во всех категориях.

«Аудитория детских проектов в Рунете ежегодно растёт и по итогам 2019 года составила почти 60 млн человек — это сами дети, а также их родители, дедушки и бабушки из России и других стран. Также увеличивается спрос на качественное информационное наполнение, мы это видим и по росту телесмотрения канала “Карусель” в 2020 году. Номинация “Детский Рунет”, которую мы организуем в рамках национальной Премии уже третий год подряд, — важное мероприятие, направленное на выявление лучших онлайн-проектов для детской аудитории», — прокомментировала Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».

«Современные дети с малых лет взаимодействуют с информационными технологиями, а мы, взрослые, должны сделать интернет-среду более комфортной для юных пользователей. Детский Рунет интенсивно развивается, и мы хотим, чтобы ресурсы для детской аудитории становились ещё безопаснее, полезнее и интереснее. Поэтому так важно поощрить лучшие из лучших компаний, нацеленных на детскую аудиторию, генерирующих детский контент и создающих ресурсы в сфере воспитания и просвещения», — заявила Екатерина Демкина, руководитель пресс-службы РАЭК.

Заявки принимаются до 13 ноября 2020 года на сайте «Премии Рунета».