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Премьера: Мультсериал «Псэмми. Пять детей и волшебство» Премьера: Мультсериал «Псэмми. Пять детей и волшебство»
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Мультсериал «Псэмми. Пять детей и волшебство»

21 ноября, 2020

Не пропустите премьеру — пятеро детей, немного магии и много приключений!

Псэмми — необычный песочный волшебник. Он, конечно, совсем не похож на чародея, а скорее напоминает странную зеленую собаку... Но всё равно он невероятно крутой!

Проведя столетия в ракушке, Псэмми был счастлив поселиться в доме со всеми современными удобствами. А четверо подростков и один малыш очень рады его присутствию в своем доме, точнее в маяке. 

Псэмми гордится, что нашел настоящую семью, поэтому всегда готов помочь любому из детей, исполняя одно волшебное желание в день. И совсем не страшно, что почти каждый раз эти желания приводят к неожиданным последствиям. Зато в этой компании никто никогда не скучает!

Смотрите премьеру мультсериала с 23 ноября по будням в 14:10 на канале «Карусель».

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Отрывок из книги «Волшебник страны ОЗ»
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