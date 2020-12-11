Фильм «Мой друг мистер Персиваль»

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11 декабря, 2020

Не пропустите премьеру 12 декабря в субботней рубрике «Семейное кино»!

Майкл Кингли — успешный бизнесмен и счастливый отец семейства. Но однажды его настигают образы из детства, которое он провёл на спрятанном от всего мира побережье океана.

Он должен рассказать своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана — мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь…

Смотрите премьеру всей семьей 12 декабря в 19:00 на канале «Карусель»!