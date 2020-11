София Феськова выступит на «Детском Евровидении–2020» под девятым номером

24 ноября, 2020

София Феськова, которая представит Россию на международном конкурсе «Детское Евровидение–2020», будет выступать в финале смотра девятой. Об этом стало известно после церемонии открытия конкурса.

По результатам жеребьевки первой будет выступать участница и из Германии Сьюзан Озелофф с песней «Сильнее с тобой» (Stronger With You), а последней — юная певица из Франции Валентина Тронель с песней «Я представляю себе» (J"imagine). Ала Трач с песней «Я буду стоять» (I’ll Be Standihg) из Польши, в столице которой в этому году проходит конкурс, выступит шестой.



София Феськова выйдет на сцену со своей песней «Мой новый день» (My New Day) после Мальты и перед Испанией.



Голосование начнется уже в эту пятницу 27 ноября в 22:00 на официальном сайте и продлится до старта конкурса 29 ноября в 19:00. После выступления последнего участника будет еще 15 минут, чтобы отдать свой голос за понравившиеся композиции и поддержать Софию.

