«Разбуди фантазию с Play-Doh!»

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27 ноября, 2020

Телеканал «Карусель» вместе с Play-Doh объявляют новогодний конкурс! Разбуди фантазию с Play-Doh прямо сейчас – стань автором новогодней заставки «Спокойной ночи, малыши!»

Представь, что происходит в новогоднюю ночь, пока все дети спят. Для вдохновения послушай новогоднюю историю. А после представь и слепи из Play-Doh любого героя.

Слепи из Play-Doh героев для заставки

Загрузи фото работы на сайт

Зови всех друзей голосовать за твою работу и побеждай в конкурсе!

Выиграй электронный сертификат на 1000 рублей в один из магазинов детских товаров. Лучшие работы появятся в новогодней заставке «Спокойной ночи, малыши!», а их авторов также ждут наборы для творчества от Play-Doh!

Новогодняя история

*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 27 ноября по 16 декабря 2020 года.

**Приём работ до 15 декабря включительно.



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