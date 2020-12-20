Мультсериал «Смешарики. Азбука профессий будущего»

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20 декабря, 2020

Смешарики расскажут детям об аэрокосмической отрасли, технологиях виртуальной и дополненной реальности, промышленном дизайне, беспилотной технике и анимации.

Герои Смешариков Крош, Нюша, Лосяш и другие узнают, что такое детские технопарки, научатся рисовать анимационные фильмы, проектировать и изобретать аэрокосмические аппараты, управлять беспилотной техникой, познакомятся с прикладным назначением виртуальной и дополненной реальности.

Каждый эпизод включает в себя информацию о школьных дисциплинах и профильных факультетах, которые помогут детям в освоении той или иной профессии в будущем.

Смотрите премьеру с 21 декабря по будням в 17:45 на канале «Карусель».

