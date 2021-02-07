Мультсериал «Панда и Крош»

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7 февраля, 2021

Лучшие друзья — импульсивный Крош и размеренный Панда — каждую ночь просыпаются в магазине игрушек и попадают в приключения вместе со своими друзьями, другими игрушками.

Среди них Рори — чувствительный робот, который всего боится, кукла Лили — всезнайка и любительница книг, Скутер — маленький самокат, Енот — хулиган и шутник, Амелия — самолёт с необычными мечтами и Слониха, которая заботится обо всех, как мама.

После всех своих увлекательных приключений друзья понимают, что самое ценное — это их дружба и работа в команде.

Смотрите премьеру мультсериала с 8 февраля по будням в 17:00 на канале «Карусель»!