Мультсериал «Семья Трефликов»

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1 января, 2021

Поющие и танцующие Трефлики приглашают юных зрителей в мир воображения!

Эта, казалось бы, обычная семья живет в небольшом доме, в котором однажды появляется загадочный гость — Маленький дядюшка. Он обладает магическими способностями и остается невидимым для взрослых. С тех пор он сопровождает детей — шестилетнюю Трефлинку и четырехлетнего Трефлика, но также тайно помогает маме и папе.

Волшебник переносит маленьких героев в далекие, загадочные страны, и в то же время помогает им понять мир, который их окружает. Семью Трефликов часто посещают родственники и друзья, многие из которых очень интригующие личности. Среди них бабушка и дедушка, тетя, сосед и даже король и королева!

Смотрите премьеру мультсериала 2 и 3 января в 14:20 на канале «Карусель».