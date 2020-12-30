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Отрывок из книги «Элла и новогодний медведь»

30 декабря, 2020

Эта история произошла зимой накануне Нового года. Далеко-далеко на севере, там, где у подножия горы стоял домик.


Сыпал пушистый снежок, Элла сидела на пороге дома и смотрела, как снег белым покрывалом застилает долину. «Ну вот, всё снег и снег, никак не перестанет! Лето мне куда больше нравится. И кто сказал, что Новый год — это весело?» — вздыхала она.
Тут Элла услышала необыкновенную, чарующую мелодию. Девочка вскочила на ноги и огляделась, но кругом по-прежнему был только снег. Ни с того ни с сего ей захотелось танцевать. Элла встала, закрыла глаза и начала покачиваться влево-вправо, будто лодочка на волнах. Ветер теребил её волосы, как флажки на мачтах.
Эллу так захватило волшебство момента, что от избытка чувств она даже встала на голову. С самого начала зимы ей не было так хорошо и спокойно. «Что же это за чудесная мелодия?» — подумала она.
Тогда девочка решила залезть на любимое дерево и посмотреть, откуда доносятся звуки. Она забралась на самую верхушку. Небо так близко, что его можно даже обнять! По спине Эллы побежали мурашки. И тут мелодия стихла. Внутри у Эллы как будто образовалась пустота. Что за странная печаль поселилась в её сердце?
Надо поговорить с Лорой. Старшая сестра сумеет помочь.
— Привет, Лора! Что делаешь?
— Вот, достала с чердака новогодние игрушки, — весело ответила та и вручила сестрёнке красную лошадку. — Только праздничной звезды для ёлки нигде нет. Ну ничего, найдётся.
— Можно тебя кое о чём спросить? — прошептала Элла. — Ты веришь в Новый год?
Уф, наконец Элла произнесла вслух мысль, которая не давала ей покоя уже несколько дней.
— О, с этим вопросом надо обратиться к маме. Она поможет тебе во всём разобраться, — с ласковой улыбкой ответила Лора.
— Мне надо поговорить с тобой про Новый год! — кинулась к маме Элла.
— Всё хорошо, крошка. Я знаю, что тебя волнует! — с улыбкой успокоила её мама и достала с полки книгу. — Держи. Я хранила её для тебя! Эта книга принадлежала твоей бабушке, а до неё — прабабушке. Тщательно выполни всё, о чём здесь говорится, и тогда ты получишь ответы на свои вопросы.
Элла обняла маму и, не говоря ни слова, убежала с книжкой в обнимку. На обложке было написано — «Магия Нового года». Элла раскрыла книгу.  «Чтобы ощутить магию Нового года, нужно немного потрудиться». Элла с замиранием сердца вспомнила волшебную мелодию и решила: если это и была та самая магия Нового года, то ради неё она готова на всё.


 Дело номер 1: укрась свой дом.

Эллу переполняло воодушевление.
«Лора уже достала с чердака игрушки, нужно только узнать, куда она их положила!» — подумала девочка и отправилась на поиски. Игрушек нигде не было. Но кто это сопит у неё за спиной?
— Ты это ищешь? — Эрик, младший брат Эллы, держал в руках большую корзину, доверху полную гирлянд и игрушек.
— Ура, Эрик! — просияла Элла. — Отлично, поможешь мне украсить дом.
Cкоро дом внутри и снаружи был украшен свечами, цветами, сосновыми ветками и гирляндами. Мама светилась от радости:
— Какие вы молодцы! Теперь ты чувствуешь атмосферу праздника?
Элла кивнула и снова раскрыла книгу: что там дальше?

Дело номер 2: приготовь праздничные сладости.

— Это будет нелегко, — вздохнула Элла. — Никто из нас не умеет печь печенье.
— Идея! — ответил Эрик. — Пойдём к бабушке. Она лучше всех готовит.
— Бабушка обязательно поможет нам! — обрадова¬лась Лора, услышав, как шушукаются брат с сестрой. — Я с вами!
Они отправились втроём к бабушке и чудесно провели день: пекли печенье, пели песни и хохотали до упаду.
Незаметно подступил вечер. Слишком поздно, чтобы идти домой. Лучше остаться на ночь у бабушки.
— Как будто на каникулах! — сказала Лора, сладко растянувшись на кровати.
— Ага! — хором ответили довольные Элла и Эрик.
 
Дело номер 3: проводи больше времени со своей семьёй

С утра пораньше ребята отправились домой. Весело было идти втроём, распевая песенки. В корзинках лежали печенье и кофе для родителей.
— Всем доброе утро! 
Мама и папа не верили своим глазам.
— Какой чудесный сюрприз! — просияла мама.
— Хитрецы! — улыбнулся папа. — Вот почему вы вчера улизнули к бабушке!
Со смехом и шутками все вместе сели завтракать.


Дело номер 4: устрой карнавал

До Нового года оставалась пара дней.
— Давайте устроим карнавал! — предложила Элла.
— Я за! — с готовностью ответил Эрик.
С наступлением сумерек дети, надев карнавальные маски и костюмы, вышли в сад отмечать праздник в волшебном свете луны. Вот наконец наступил канун Нового года.

 
Отрывок из книги «Элла и новогодний медведь»

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Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»
Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства «АСТ»

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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