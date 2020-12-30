Отрывок из книги «Элла и новогодний медведь»

Эта история произошла зимой накануне Нового года. Далеко-далеко на севере, там, где у подножия горы стоял домик.
Сыпал пушистый снежок, Элла сидела на пороге дома и смотрела, как снег белым покрывалом застилает долину. «Ну вот, всё снег и снег, никак не перестанет! Лето мне куда больше нравится. И кто сказал, что Новый год — это весело?» — вздыхала она.
Тут Элла услышала необыкновенную, чарующую мелодию. Девочка вскочила на ноги и огляделась, но кругом по-прежнему был только снег. Ни с того ни с сего ей захотелось танцевать. Элла встала, закрыла глаза и начала покачиваться влево-вправо, будто лодочка на волнах. Ветер теребил её волосы, как флажки на мачтах.
Эллу так захватило волшебство момента, что от избытка чувств она даже встала на голову. С самого начала зимы ей не было так хорошо и спокойно. «Что же это за чудесная мелодия?» — подумала она.
Тогда девочка решила залезть на любимое дерево и посмотреть, откуда доносятся звуки. Она забралась на самую верхушку. Небо так близко, что его можно даже обнять! По спине Эллы побежали мурашки. И тут мелодия стихла. Внутри у Эллы как будто образовалась пустота. Что за странная печаль поселилась в её сердце?
Надо поговорить с Лорой. Старшая сестра сумеет помочь.
— Привет, Лора! Что делаешь?
— Вот, достала с чердака новогодние игрушки, — весело ответила та и вручила сестрёнке красную лошадку. — Только праздничной звезды для ёлки нигде нет. Ну ничего, найдётся.
— Можно тебя кое о чём спросить? — прошептала Элла. — Ты веришь в Новый год?
Уф, наконец Элла произнесла вслух мысль, которая не давала ей покоя уже несколько дней.
— О, с этим вопросом надо обратиться к маме. Она поможет тебе во всём разобраться, — с ласковой улыбкой ответила Лора.
— Мне надо поговорить с тобой про Новый год! — кинулась к маме Элла.
— Всё хорошо, крошка. Я знаю, что тебя волнует! — с улыбкой успокоила её мама и достала с полки книгу. — Держи. Я хранила её для тебя! Эта книга принадлежала твоей бабушке, а до неё — прабабушке. Тщательно выполни всё, о чём здесь говорится, и тогда ты получишь ответы на свои вопросы.
Элла обняла маму и, не говоря ни слова, убежала с книжкой в обнимку. На обложке было написано — «Магия Нового года». Элла раскрыла книгу. «Чтобы ощутить магию Нового года, нужно немного потрудиться». Элла с замиранием сердца вспомнила волшебную мелодию и решила: если это и была та самая магия Нового года, то ради неё она готова на всё.
Дело номер 1: укрась свой дом.
Эллу переполняло воодушевление.
«Лора уже достала с чердака игрушки, нужно только узнать, куда она их положила!» — подумала девочка и отправилась на поиски. Игрушек нигде не было. Но кто это сопит у неё за спиной?
— Ты это ищешь? — Эрик, младший брат Эллы, держал в руках большую корзину, доверху полную гирлянд и игрушек.
— Ура, Эрик! — просияла Элла. — Отлично, поможешь мне украсить дом.
Cкоро дом внутри и снаружи был украшен свечами, цветами, сосновыми ветками и гирляндами. Мама светилась от радости:
— Какие вы молодцы! Теперь ты чувствуешь атмосферу праздника?
Элла кивнула и снова раскрыла книгу: что там дальше?
Дело номер 2: приготовь праздничные сладости.
— Это будет нелегко, — вздохнула Элла. — Никто из нас не умеет печь печенье.
— Идея! — ответил Эрик. — Пойдём к бабушке. Она лучше всех готовит.
— Бабушка обязательно поможет нам! — обрадова¬лась Лора, услышав, как шушукаются брат с сестрой. — Я с вами!
Они отправились втроём к бабушке и чудесно провели день: пекли печенье, пели песни и хохотали до упаду.
Незаметно подступил вечер. Слишком поздно, чтобы идти домой. Лучше остаться на ночь у бабушки.
— Как будто на каникулах! — сказала Лора, сладко растянувшись на кровати.
— Ага! — хором ответили довольные Элла и Эрик.
Дело номер 3: проводи больше времени со своей семьёй
С утра пораньше ребята отправились домой. Весело было идти втроём, распевая песенки. В корзинках лежали печенье и кофе для родителей.
— Всем доброе утро!
Мама и папа не верили своим глазам.
— Какой чудесный сюрприз! — просияла мама.
— Хитрецы! — улыбнулся папа. — Вот почему вы вчера улизнули к бабушке!
Со смехом и шутками все вместе сели завтракать.
Дело номер 4: устрой карнавал
До Нового года оставалась пара дней.
— Давайте устроим карнавал! — предложила Элла.
— Я за! — с готовностью ответил Эрик.
С наступлением сумерек дети, надев карнавальные маски и костюмы, вышли в сад отмечать праздник в волшебном свете луны. Вот наконец наступил канун Нового года.