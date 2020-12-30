Отрывок из книги «Элла и новогодний медведь»

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30 декабря, 2020

Эта история произошла зимой накануне Нового года. Далеко-далеко на севере, там, где у подножия горы стоял домик.



Сыпал пушистый снежок, Элла сидела на пороге дома и смотрела, как снег белым покрывалом застилает долину. «Ну вот, всё снег и снег, никак не перестанет! Лето мне куда больше нравится. И кто сказал, что Новый год — это весело?» — вздыхала она.

Тут Элла услышала необыкновенную, чарующую мелодию. Девочка вскочила на ноги и огляделась, но кругом по-прежнему был только снег. Ни с того ни с сего ей захотелось танцевать. Элла встала, закрыла глаза и начала покачиваться влево-вправо, будто лодочка на волнах. Ветер теребил её волосы, как флажки на мачтах.

Эллу так захватило волшебство момента, что от избытка чувств она даже встала на голову. С самого начала зимы ей не было так хорошо и спокойно. «Что же это за чудесная мелодия?» — подумала она.

Тогда девочка решила залезть на любимое дерево и посмотреть, откуда доносятся звуки. Она забралась на самую верхушку. Небо так близко, что его можно даже обнять! По спине Эллы побежали мурашки. И тут мелодия стихла. Внутри у Эллы как будто образовалась пустота. Что за странная печаль поселилась в её сердце?

Надо поговорить с Лорой. Старшая сестра сумеет помочь.

— Привет, Лора! Что делаешь?

— Вот, достала с чердака новогодние игрушки, — весело ответила та и вручила сестрёнке красную лошадку. — Только праздничной звезды для ёлки нигде нет. Ну ничего, найдётся.

— Можно тебя кое о чём спросить? — прошептала Элла. — Ты веришь в Новый год?

Уф, наконец Элла произнесла вслух мысль, которая не давала ей покоя уже несколько дней.

— О, с этим вопросом надо обратиться к маме. Она поможет тебе во всём разобраться, — с ласковой улыбкой ответила Лора.

— Мне надо поговорить с тобой про Новый год! — кинулась к маме Элла.

— Всё хорошо, крошка. Я знаю, что тебя волнует! — с улыбкой успокоила её мама и достала с полки книгу. — Держи. Я хранила её для тебя! Эта книга принадлежала твоей бабушке, а до неё — прабабушке. Тщательно выполни всё, о чём здесь говорится, и тогда ты получишь ответы на свои вопросы.

Элла обняла маму и, не говоря ни слова, убежала с книжкой в обнимку. На обложке было написано — «Магия Нового года». Элла раскрыла книгу. «Чтобы ощутить магию Нового года, нужно немного потрудиться». Элла с замиранием сердца вспомнила волшебную мелодию и решила: если это и была та самая магия Нового года, то ради неё она готова на всё.



Дело номер 1: укрась свой дом.



Эллу переполняло воодушевление.

«Лора уже достала с чердака игрушки, нужно только узнать, куда она их положила!» — подумала девочка и отправилась на поиски. Игрушек нигде не было. Но кто это сопит у неё за спиной?

— Ты это ищешь? — Эрик, младший брат Эллы, держал в руках большую корзину, доверху полную гирлянд и игрушек.

— Ура, Эрик! — просияла Элла. — Отлично, поможешь мне украсить дом.

Cкоро дом внутри и снаружи был украшен свечами, цветами, сосновыми ветками и гирляндами. Мама светилась от радости:

— Какие вы молодцы! Теперь ты чувствуешь атмосферу праздника?

Элла кивнула и снова раскрыла книгу: что там дальше?



Дело номер 2: приготовь праздничные сладости.



— Это будет нелегко, — вздохнула Элла. — Никто из нас не умеет печь печенье.

— Идея! — ответил Эрик. — Пойдём к бабушке. Она лучше всех готовит.

— Бабушка обязательно поможет нам! — обрадова¬лась Лора, услышав, как шушукаются брат с сестрой. — Я с вами!

Они отправились втроём к бабушке и чудесно провели день: пекли печенье, пели песни и хохотали до упаду.

Незаметно подступил вечер. Слишком поздно, чтобы идти домой. Лучше остаться на ночь у бабушки.

— Как будто на каникулах! — сказала Лора, сладко растянувшись на кровати.

— Ага! — хором ответили довольные Элла и Эрик.



Дело номер 3: проводи больше времени со своей семьёй



С утра пораньше ребята отправились домой. Весело было идти втроём, распевая песенки. В корзинках лежали печенье и кофе для родителей.

— Всем доброе утро!

Мама и папа не верили своим глазам.

— Какой чудесный сюрприз! — просияла мама.

— Хитрецы! — улыбнулся папа. — Вот почему вы вчера улизнули к бабушке!

Со смехом и шутками все вместе сели завтракать.





Дело номер 4: устрой карнавал



До Нового года оставалась пара дней.

— Давайте устроим карнавал! — предложила Элла.

— Я за! — с готовностью ответил Эрик.

С наступлением сумерек дети, надев карнавальные маски и костюмы, вышли в сад отмечать праздник в волшебном свете луны. Вот наконец наступил канун Нового года.



Отрывок из книги «Элла и новогодний медведь»