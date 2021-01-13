Смотрите на сайте Кремлёвскую ёлку с сурдопереводом!

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13 января, 2021

Сегодня, в канун Старого Нового года, канал «Карусель» предлагает вам окунуться в мир волшебства и посмотреть самое главное новогоднее представление — Кремлёвскую ёлку!

Спектакль с сурдопереводом для слабослышащих детей доступен на этой странице.

Телезрители со всех уголков России повстречаются с главными героями сказки — Хранителем Праздничных Традиций и Гаджетом, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Время эфира по Москве — 17:05, время показа для вашего часового пояса уточняйте в телепрограмме.