Смотрите на сайте Кремлёвскую ёлку с сурдопереводом!

Сегодня, в канун Старого Нового года, канал «Карусель» предлагает вам окунуться в мир волшебства и посмотреть самое главное новогоднее представление — Кремлёвскую ёлку!
Спектакль с сурдопереводом для слабослышащих детей доступен на этой странице.
Телезрители со всех уголков России повстречаются с главными героями сказки — Хранителем Праздничных Традиций и Гаджетом, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Время эфира по Москве — 17:05, время показа для вашего часового пояса уточняйте в телепрограмме.