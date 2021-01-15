Отрывок из книги «Звонок для учителя, или Лес рук»

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15 января, 2021

Забавные истории о школьниках рассказали современные писатели — Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Вера Гамаюн, Анастасия Безлюдная, Лариса Васкан, Анна Зимова, Юлия Евграфова, Оксана Иванова, Игорь Родионов, Николай Щекотилов, Светлана Щелкунова и Мария Якунина.

«Про любовь, математику и Ириску»



Мишка понял, что влюбился в Алису, не сразу. Ему потребовалось 3 учебных года, летние каникулы, 2 недели первой четверти и новенькая Лера.

Алиса не сразу поняла, что Мишка в нее влюбился. Ей для этого понадобилось 3 учебных года, летние каникулы, 2 недели первой четверти и одна крыса.

Теперь обо всем по порядку.

Мишка всю жизнь, то есть с первого класса, сидит за второй партой, прямо у окна. Алиса — за второй партой в среднем ряду.

Раньше с Мишкой сидел Сережа, но недавно его отсадили назад, к двоечникам. Миша несколько дней радовался долгожданной свободе — можно было удобно разложить учебники и тетради на всю парту, а еще теперь никто исподтишка не щипался и не тыкал карандашом, если он прикрывал рукой написанное в тетради (нет, не жалко дать списать товарищу, только вот строгая Вера Алексеевна за одинаковые работы выводит одинаковые злорадные двойки). И только он привык к спокойной жизни без соседа, как вдруг на перемене...

—Мне учительница сказала с тобой сесть, — пропищал кто-то. Мишка оторвался от таблички в учебнике (в сотый раз пытался запомнить, сколько сантиметров в дециметре, метров в сантиметре... ну, или что-то подобное...) и обомлел. Новенькая была такая высоченная, что ему пришлось задрать голову, чтобы ответить:

— Это сколько же в тебе метров?! — спросил он вместо «привет».

— Дурак! — обиделась она, уселась на стул, отодвинула его тетради и книжки и демонстративно отвернулась.

И с этого дня жизнь Мишки изменилась. Сережа был маленький, щупленький (наверное, поэтому нарывался все время на драки не только с более высокими одноклассниками, но даже с мальчиками из пятого, а ходят легенды — и из шестого классов). Через его голову Миша спокойно рассматривал класс, даже со своим другом Антоном с третьего ряда переглядывался.

Теперь обзор класса ограничивался Лериной головой, которая и так возвышалась над ним, как башня над домом, а высокая «пальма» с бантиком и вовсе отрезала Мишку от внешнего мира. Только и оставалось что смотреть вперед — на доску и Веру Алексеевну. Тоска.



Но тосковал Мишка не только поэтому. С первого же урока, на котором за парту посадили Леру, он понял, что чего-то ему в жизни не хватает. Полурока крутился на стуле, вытягивал шею, но как ни старался — ничего за новенькой было не видно. А чего — ничего, он и сам не знал, только все пытался хоть краем глаза увидеть соседний ряд.

—Крупинкин, если тебе нужно выйти, подними руку и иди, — не выдержала Вера Алексеевна.

Мишка покраснел и помотал головой. Никуда ему не надо! А тут еще и Алису вызвали к доске, и пока Мишка смотрел, как она своим ровным круглым почерком выводит: «1,5 метра = 150 см», ему внезапно расхотелось вертеться.

На чтении Мишка еще размышлял, а к физкультуре его окончательно осенило.

— Эй, Антон! — громко прошептал он, когда тот скакал мимо, не слишком усердно выполняя высокое поднимание бедра. — Надо поговорить.

— Ага, — успел сказать запыхавшийся Антон, и тут же ему на смену прискакала Лера, которая, как Мишке показалось, прыгала прямо до потолка.

Пока после грозного физруковского «на первый-второй рассчитайсь!» команда «первых» перебрасывала друг другу мяч, «вторые» Мишка и Антон уселись рядом на маты.

— Ну, чего у тебя? — спросил Антон.

— Тише! — Мишка подозрительно огляделся по сторонам и отодвинулся подальше от двух неразлучных сплетниц Танечек. — Видишь?

Он выразительно повел глазами в сторону поля, где Алиса пыталась закинуть мячик в кольцо.

— Чего? — не понял Антон. — Тебе в глаз что-то попало?

— Да какой глаз! — рассердился Мишка. — Вон там, под кольцом, видишь?

— Там Круглова. А ты что, кого-то еще видишь? — заинтересовался друг, помешанный на страшных историях. — Призрак, да? Везет тебе!

— Сам ты призрак! Я тебе про нее говорю. Видишь?

— Алиску? Вижу, — ответил сбитый с толку Антон.

— Ну вот, — вздохнул Мишка, — а мне теперь ее не видно.

— А, — наконец сообразил Антон, — глаза, что ли, болят? Мама говорит, это из-за планшета. Теперь, наверное, очки придется носить, да? Как нашей Лизке.

Он хотел еще посочувствовать другу, но свисток Виктора Петровича прервал их разговор.

Последним уроком было рисование, и Мишка окончательно убедился в своей теории: стоило Лере наклониться, как его голова тут же сама по себе поворачивалась к соседнему ряду, где Алиса, периодически сдувая со лба непослушную пушистую челку, старательно водила кисточкой в альбоме.

Дома Мишка был непривычно тихим, задумчивым и съел за ужином всего одну котлету.

— Ты не заболел? — забеспокоилась мама, убирая со стола посуду.

— Нет. — Он громко вздохнул и все-таки спросил: — Мам, а бывает так, что один человек все время на кого-то другого смотрит?

— Бывает, конечно, — улыбнулась мама, — вот ты когда появился, я только и делала, что смотрела на тебя, такой ты был хорошенький. А что, тебе на кого-то все время хочется смотреть?

— Ну, не знаю... — Мишка яростно качал ногой под столом. — Я раньше не думал, что обязательно все время смотреть, а теперь, когда нельзя все время смотреть, хочется все время смотреть.

— На кого? — поинтересовалась мама. — На новенькую, про которую ты мне рассказывал?

— Нет, — испугался Мишка. — Она нормальная, эта Лера, только выше меня на сто метров.

— Ничего, — утешила мама, — подожди немножко и обгонишь всех девочек в классе, даже свою Леру.

— Никакая она не моя! — возмутился Мишка. — И вообще. Что все-таки люди делают, когда вот так — на кого-то смотрят?

Мама задумалась.

— Стараются сделать что-то хорошее, делятся самым ценным, стихи пишут...

У себя в комнате Мишка снова уставился в табличку: дециметры все никак не шли в голову, а завтра Вера Алексеевна точно его спросит. Зато он раз за разом повторял про себя мамины слова.

Значит, нужно поделиться с Алисой чем- то самым ценным. Мишка выдвинул нижний ящик стола и тщательно его обшарил. Розовая свинья-копилка (пустая после лета), шарф любимого футбольного клуба (но девочки, кажется, футбол не очень любят), набор фокусника (он, конечно, Алисе понравится, но подарить точно не получится: набор купила бабушка Света, и теперь она каждый раз проверяет, все ли на месте, когда приходит в гости).

И тут в клетке запищала его любимица Ириска.

«Только через мой труп», — сказала мама, когда Мишка с папой хотели завести собаку. И тогда папа привез Ириску. Она была крошечная, нежно-карамельного цвета. «О господи!» — сказала мама. Но оставить Ириску разрешила, потому что «с ней хотя бы хлопот меньше». Длиннохвостая крыса Ириска и правда вела себя примерно. Усердно выискивала зернышки в миске с кормом, с удовольствием обхватывала передними лапками черешню или кусочек яблока, а когда Мишка выпускал ее побегать по комнате, устраивала себе домик в одеяле на кровати.

Он грустно протянул Ириске палец через решетку, и та сразу же уцепилась за него лапками с острыми коготочками.

— Знаешь, Алиса добрая, она будет о тебе очень хорошо заботиться, — пообещал мальчик, а я постараюсь тебя навещать.

Ириска протестующе пискнула и юркнула в свой домик.

Утром Мишка так волновался, что надел штаны задом наперед. Он дождался, пока мама с папой обуются и шмыгнул в комнату, пробормотав: «Дневник забыл».

Открыл клетку и переправил протестующую крысу в рюкзак, где поверх учебников заранее положил свою шапку, чтобы Ириске было удобно. Мишка сунул крысе несколько орешков, застегнул рюкзак, оставив небольшое отверстие, и помчался в школу, стараясь не слишком трясти ранец.

Учительницы в классе еще не было, а потому стоял жуткий гвалт. Мишка увидел Алису, которая была сегодня дежурной и старательно протирала доску, и вдруг вспомнил: «Стихи!» Он совсем забыл, что нужно написать для Алисы какое-то стихотворение. Мишка достал из ранца ручку, маленький блокнот, погладил пальцем Ириску, убедившись, что Лера не подглядывает (она все еще дулась из-за вчерашнего и даже не смотрела в его сторону).

— Миха, Миха, — возбужденно звал Антон. — Иди сюда, тут пацаны уже три минуты на спор не дышат.

Миша мельком взглянул на красных, с надутыми щеками, Сережу и Лешу и выскочил в коридор. Он отошел к окну и постарался сосредоточиться. Про что обычно пишут все эти поэты, которых Вера Алексеевна заставляет учить наизусть? В прошлом году они проходили стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...», а Антон поднял руку и спросил, кто тогда Вера Алексеевна — дуб или береза, раз они учатся у нее. Она обиделась и влепила ему двойку за поведение.

Кстати, Вера Алексеевна вот-вот придет с совещания, а в голову ничего не лезет. Мишка еще раз представил, как на следующей перемене подойдет к Алисе и торжественно вручит ей крысу. «Алиса... крыса», — прошептал он, и тут на него снизошло настоящее вдохновение. «Здраствуй Круглова Алиса вот тебе мая крыса», — написал он на листочке торопливо, чтобы не забыть первое в жизни стихотворение.

И не успел Мишка восхититься тем, какой у него, оказывается, талант, как из класса раздался такой громкий вопль, что даже галдящий по соседству 4 «Б» притих.

Мишка помчался в кабинет и застыл на пороге.

Лера, зажмурившись и сжав кулаки, продолжала визжать, стоя между рядами, вокруг нее скакали Сережа и Леша с воплями: «Загоняй! Загоняй ее! Прикрой слева, вдруг сейчас прыгнет!» Одна из Танечек из-под стола пыталась подбодрить Леру, вторая, вскочив на стул, пищала, что нужно позвать учительницу... А над всем этим, прямо на Лериной голове, сбежавшая из рюкзака Ириска быстро-быстро перебирала лапками, пытаясь спрятаться в пышную «пальмочку».





— Тихо! — вдруг раздался непривычно звонкий голосок, и даже Сережа перестал орать и приплясывать.

Алиса подошла к девочке, строго сказала: — Наклонись.

Лера, так и не открыв глаза, послушно наклонила голову, и Алиса преспокойно сняла внезапно переставшую упираться Ириску.

— Что здесь происходит? — Вера Алексеевна бесшумно зашла в застывший от изумления класс.

— Я не буду с ним сидеть! Он это все специально! — прошептала несчастная Лера и расплакалась.

Оба урока труда Мишка провел в кабинете директора. Сначала он долго сидел в приемной, в ожидании мамы, потом сбивчиво пытался объяснить и возмущенной маме, и директору, что никого не хотел пугать, а просто... хотел показать Ириску... одноклассникам. Потом мама с директором по очереди отчитывали его, он извинялся перед Лерой, мама извинялась перед красной от смущения Лерой... И, наконец, мама забрала Ириску, все это время мирно дремавшую в Мишкином свитере, домой, грозно взглянув на него напоследок.

Мишка поплелся на математику и, когда открыл дверь, первое, что увидел — Алису, сидящую за его партой, и растрепанную Лерину «пальмочку» на бывшем Алискином месте.

— А меня к тебе пересадили, — шепнула Алиса, когда Мишка сел. И ободряюще добавила: — Я знаю, что ты не специально. Ты, наверное, просто не хотел, чтобы ей скучно было дома, да?

— Я вообще... тебе ее хотел... показать, — сбивчиво прошептал в ответ Мишка, мучительно пытаясь вспомнить стихотворение и размышляя, подойдет ли оно, если Ириска в этот момент едет домой в маминой сумочке.

— Правда? — смутилась Алиса и тут же обрадованно продолжила: — Как здорово! Я очень люблю крыс, и хомяков, и морских свинок, только мне мама не разрешает...

— Крупинкин, к доске, — безжалостно прервала объяснение Вера Алексеевна.

И пока Мишка отчаянно пытался перевести миллиметры в дециметры или метры в сантиметры, пока Вера Алексеевна выводила в его дневнике сразу две двойки — по поведению и математике, пока он шел к своему месту под торжествующим Лериным взглядом, в голове Мишкиной крутились одни и те же строки.

Как только внимание класса переключилось на новую жертву, Мишка торопливо написал на обратной стороне листочка из блокнота исправленную версию стихотворения: «Здраствуй Круглова Алиса прихади к нам в гости сматреть маю крысу».

— Ой, это что — стихи? — удивилась Алиса, но, наткнувшись на строгий взгляд Веры Алексеевны, замолчала и через несколько минут написала в ответ три самых важных слова в Мишкиной жизни: «Приду в воскресенье!» Потом она, правда, приписала: «Если мама разрешит», но это уже было не важно.

Отрывок из книги «Звонок для учителя, или Лес рук»,

редакция «Астрель СПб»