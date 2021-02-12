Мультфильм «Клара и волшебный дракон»

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12 февраля, 2021

Смотрите премьеру в субботней рубрике «Семейное кино»!

Один раз в тысячу лет в сказочной стране на свет появляется волшебный дракон. Из-за его невероятной редкости и волшебных способностей на него охотятся злые силы. Им удаётся похитить малыша, однако по нелепой случайности они теряют его.

К счастью, маленького дракона находят два друга — весёлый енот и сердитый гном. Друзья отправляются в большое путешествие, чтобы вернуть дракончика домой. На своём пути они знакомятся с девушкой Кларой и её помощниками — тремя смешными обезьянками.

Героев ждут удивительные события, которые откроют им новый мир. Клара и обезьянки смогут обрести настоящих преданных друзей и раскрыть главный секрет — кто же Клара на самом деле.

Смотрите премьеру мультфильма 13 февраля в 19:00 на канале «Карусель»!