Мультсериал «Супер Спин Комбо»

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11 февраля, 2021

Супер Спин Комбо — новое соревнование, которое покоряет мир!

Чтобы сразиться за титул Победителя турнира, игроки со всего мира съезжаются в Академию Спин Комбо. Для выбора лучшего из лучших они соревнуются, запуская комбоволчки.

Главный герой Метеор не просто возвращается в игру спустя 4 года, поступив на курс в Академию, но и находит преданных друзей, собрав из них команду сильнейших для участия в турнире. Сможет ли Метеор и его команда победить Миллера и получить заветные награды?..

Смотрите премьеру мультсериала с 12 февраля по пятницам и выходным в 22:30 на канале «Карусель».