Отрывок из книги «Аня и Маня»

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19 февраля, 2021

Аня и Маня очень разные, и внешне, и по характеру. Но это не мешает им дружить. Они ходят в один детский сад и вместе узнают много нового об окружающем мире. Например, как устроен муравейник? Бесконечны ли числа? Что едят в лесу ежи? Почему месяц бывает круглый, а бывает половиночкой? За те дни, что детский сад проводит на даче, происходят необыкновенные события: Аня и Маня знакомятся с огромным говорящим Ежом, узнают историю старого Шкафа, летают при свете Месяца и спорят, бывают ли коровы песочного цвета.

***



Жили-были на свете две девочки, Аня и Ма¬ня. Чёрненькая и беленькая. Аня Зайцева и Маня Уткина.

Они ходили в один и тот же детский сад, их кроватки стояли рядом и шкафчики тоже рядом, только у Ани — с вишенками, а у Мани — с лягу¬шонком. Аня и Маня очень дружили и часто ходили друг к другу в гости. И всё-таки очень разные были эти девочки!

У Ани — коричневые прямые волосы и чёрные глаза. Про эти глаза Маня говорит, что они тёмно- чёрные. А у самой Мани глаза серые, большие и круглые — не глаза, а колёса! И волосы у Мани светлые и кудрявые, как у барашка.

Аня — тоненькая и высокая. Маня — тоненькая и маленькая, ростом Ане чуть повыше плеча. Аня до дверного звонка достаёт, а Маня — нет, и очень ей это обидно, потому что она любит звонить сама. Иногда Аня возьмёт её на руки и по¬держит, пока та кнопку нажмёт.

Жмёт Маня долго, усердно, а из квартиры уже бегут отворять:

— Что за трезвон? Ах, да это опять Маня! Вот озорница!

Аня говорит:

— Это я её держала.

Маня бойкая, а Аня, наоборот, застенчивая. Очень боится ошиб¬ку сделать или что-нибудь не так сказать. Иногда ошибётся, от смущения залезет под стол и си¬дит там на перекладине.

— Вовсе она не застенчивая, а подстольчивая, — говорит Ма¬ня. — Она же не за стенкой пря¬чется, а под столом.

В детском саду Ане под столом сидеть не разрешают. Да там и перекладины нет.

У них в пятой группе две воспи-тательницы: Зинаида Петровна и На¬талья Ивановна. Зинаида Петровна — толстая и строгая, а Наталья Ивановна — тонкая и весё¬лая, бегает, прыгает вместе с ребятами, даже через ска¬калку скачет. Она позволя¬ет ребятам называть себя Наташей, если, конечно, заве¬дующая не слышит.

Аня больше любит Зинаиду Петровну, а Маня — Наталью Ивановну.

Аня потому любит Зинаиду Петровну, что ей можно без конца вопросы задавать, и она на это не сердится.

— Зинаида Петровна, — спрашивает Аня, — а бывает человек в сто метров высо¬той?

— Нет, не бывает.

— А в девяносто девять?

— Тоже не бывает. Если ты будешь сбавлять по метру, очень долго придётся спра¬шивать, учти.

— А в два метра?

— Ну, в два метра бывает.

— А в два с половиной?

— Бывает, но очень редко.

— Ну, а в три? — не уни¬мается Аня.

— Не знаю. Никогда не слы¬шала.

— А может быть, всё-таки бывает?

Зинаида Петровна говорит спокойно и твёрдо:

— Хватит, Аня. Больше во¬просов не задавай.

— Ни одного? Даже самого маленького?

— Ни одного. Пойди почитай книжку.

Строгая, а не сердитая.

С Натальей Ивановной так не поговоришь. Пристанет к ней Аня с вопросом: сколько уток на земном шаре? Она отве-чает:

— Не знаю.

— Больше ста?

— Больше.

— А больше тысячи?

— Ну-ну-ну, — говорит Ната¬лья Ивановна, — заладила со¬рока Якова. На такие вопросы, так и знай, отвечать не буду.

— Какого Якова? Никакого Якова я не заладила.

— Это так говорится.

— Почему?

— Потому. Иди поиграй.



Отрывок из книги «Аня и Маня»