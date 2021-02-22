Телеканал «Карусель» объявляет конкурс «Я, семья и МАМА ЛАМА!»

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22 февраля, 2021

Что вы любите делать вместе со своими родителями? Поделитесь и расскажите, чем самым интересным, самым веселым и самым полезным вы занимаетесь вместе!

Сделайте фото за совместным занятием с родителями и расскажите, как вы весело и с пользой проводите время! Обязательно используйте в работе любимый йогурт, творожок или биолакт «МАМА ЛАМА»;

Пришлите фото с кратким описанием нам на сайт;

Зовите друзей голосовать за вашу работу;

Чтобы добавить лайков своей работе – разгадывайте наш ребус! Каждый день в аккаунте Мамы Ламы в Instagram @mamalama_ru в сторис будет спрятано по одной букве. Найдите их, соберите всю фразу целиком, чтобы приблизиться к победе! За каждую вписанную в ребус букву получайте по 20 дополнительных лайков к вашей работе.

10 авторов выиграют чудесные призы от МАМЫ ЛАМЫ!.



*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 22 февраля по 22 марта 2021 года.

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