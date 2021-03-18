Мультсериал «Дядя Стёпа и друзья»

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18 марта, 2021

Внук знаменитого милиционера-великана из стихотворения Сергея Михалкова, тоже Степан, основал школу для детей, которые в будущем хотят стать спасателями.

Четверо его первых учеников — Саша, Миша, Тамара и Даша — осваивают профессию в специальном тренажёре виртуальной реальности. Каждая серия — это новое увлекательное задание для ребят, которое они должны выполнить вместе с необычными помощниками — говорящими роботами Бипом и Флипом.

Степан и его третий помощник, главный робот Эд, всегда внимательно следят за действиями ребят, дают им подсказки, а заодно учат основным правилам безопасности в различных ситуациях, о которых будет полезно узнать и всем маленьким зрителям.

Смотрите премьеру 19 марта в 17:00 в эфире телеканала «Карусель»!