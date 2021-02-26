Как возникла азбука?

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26 февраля, 2021

Книга понравится тем, кто любит загадки и секретные шифры, а ещё - интересные и познавательные истории. Из неё вы узнаете, как разные народы передавали друг другу послания до появления письменности, кто придумал букву «Э», почему гимназисты заучивали стихотворение: «Белый, бледный, бедный бес убежал голодный в лес...», чем отличается современная азбука от древнеславянской и многое-многое другое.

Идеографическое письмо

Так появилось идеографиче¬ское письмо (от греческих слов «идея» и «писать»). Идеограммы отличались от пиктограмм ещё и тем, что могли обозначать не только предметы, но и по¬нятия. Например, нарисованное ухо могло означать как ухо само по себе, так и понятие «слух», а также глаголы «слышать» или «слушать», причём в разных вре-менах и лицах («слушай!», «я слышал», «они услышат», и т.п.).



О значении символа в каждом конкретном случае можно было догадаться из сочетания его с други¬ми символами. Например, если рядом находились идеограммы, обозначающие глаз и воду, то чита¬ющий их понимал, что речь идёт о плаче, слезах, а если за значком дома следовал значок ноги, то это означало, что человек вышел из дома. Такое чтение немного напоминало разгадывание шарад или ребусов.

Самый знаменитый пример идеограмм, о которых ты на¬верняка знаешь, это древнееги-петские иероглифы. Это слово в буквальном переводе с гре-ческого означает «священная резьба». Такое название объ¬ясняется тем, что древнегрече¬ские иероглифы дошли до по-томков в основном в надписях, высеченных на стенах храмов.

Чаще всего древние египтя¬не писали сверху вниз и спра¬ва налево. Но иногда встре¬чались и исключения из этого правила. В этих случаях рядом с иероглифами изображались человеческие фигуры. Куда смо¬трит нарисованный человек, в ту сторону и надо было читать надпись. Можно сказать, что направление взгляда нарисо¬ванного человека играло ту же роль, что стрелочки в совре¬менных сканвордах.

Рисовать каждый раз мно¬жество картинок было долго и трудно. Поэтому со временем писцы стали упрощать знаки, де¬лать их всё более условными (та¬кая разновидность древнеегипетских иероглифов называется демотиче¬ским письмом, от слова «демос» — народ). Несмотря на такое назва¬ние, грамота была доступна очень немногим людям, в основном чинов¬никам и жрецам — чтобы в полной мере овладеть ей, требовались годы упорного труда. Демотическое пись¬мо служило для повседневных запи¬сей. Но парадные надписи на сте¬нах храмов и дворцов по-прежнему украшали иероглифы.



Иероглифы были не только в Древ¬нем Египте; они возникали в различ¬ных частях света. А в Китае, Корее и Японии иероглифической письмен¬ностью пользуются и в наши дни. Иероглифов в китайском языке — тысячи (только представь себе, что все их нужно выучить наизусть вме¬сто наших 33 букв!). А для написания каждого из них приходится провести, в среднем, 11 чёрточек, что требует немалого терпения и аккуратности.