Отрывок из книги «Лучшие сказки для почемучки»

Со сказок начинается путь малыша в увлекательный мир книг и чтения. Они помогают показать ребёнку красоту природы и человеческих отношений, передать веру в светлые мечты.
На дальней полке витрины сидел зайчонок. Он жил здесь давно — целое лето. Всех, кого заселили вместе с ним, уже разобрали. Соседи постоянно менялись. Не успевали они появиться, как их уносили какие- нибудь симпатичные девочки и мальчики. Это ведь была самая большая витрина центрального магазина! А зайчонок всё ждал и ждал. Но за ним никто не приходил.
И вот однажды ночью, когда магазин опустел и игрушки начали свои обычные разговоры, зайчонок обратился к сидящей поблизости сове:
— Глубокоуважаемая сова, разрешите задать вам вопрос?
— Я слушаю вас, сосед.
— Скажите, пожалуйста, почему меня никто не забирает?
Сова внимательно посмотрела на малыша. И ничего не ответила. Это была старая мудрая птица.
— Я знаю! — ласково промурлыкала кошка. — Тебя никто не забирает, потому что у тебя одно ухо короче другого. Одно заячье, а другое как у мыши.
— А ещё ты синего цвета. Зайцы такими не бывают! — добавил кто-то.
— Ха-ха-ха! — засмеялись все, кто слышал разговор.
— Тебя вообще никто не купит! — прохрюкала свинья. — Потому что ты — брак!
И игрушки продолжали смеяться, а зайчонок отвернулся к стене и тихо заплакал.
— А что такое брак? — спросила маму маленькая девочка, которая рассматривала игрушки на самой дальней полке. Она уже умела читать.
— Брак, — не задумываясь ответила мама, — это когда двое любят друг друга, а потом живут вместе.
Девочка довольно закивала, ласково посмотрела на маму и улыбнулась.
— Мама, купи мне зайчонка!
— Какого?
— Вон того, маленького!
— Вот этого?! Но он же синий!
— Да, — согласилась девочка, — синий. Как небо!
— Соня! У тебя и так всякого добра полно! Только синего зайца не хватало! Он денег стоит. А ещё без уха!
— Мама! Оно же вырастет! — объяснила девочка.
Но мама и слушать не хотела.
— Это же брак!
— Брак, — согласилась Соня. — Как у вас с папой!
Но мама уже уходила прочь. И девочке ничего не оставалось, как последовать за ней.
Дома девочка сидела за столом и ничего не ела.
— Ты почему не ешь? — спросила мама.
— Не хочется… — ответила Соня.
— Но это же твоё любимое! — Мама подошла к девочке и настороженно поцеловала в лоб.
— Можно, я завтра поем, мамочка?
Мама только плечами пожала, вздохнула и задумалась.
— Может быть, ты заболела?..
А девочка достала лист бумаги и стала рисовать.
Она рисовала и рисовала.
И повсюду были зайцы.
Синие.
Много-много синих зайцев.
Когда Соня легла спать, к ней подсел папа и ласково спросил:
— Какую сказку тебе рассказать сегодня?
— Расскажи про синего зайчонка!
Папа немного удивился и начал рассказ.
— Далеко-далеко…
— На синей планете, в синем лесу, на синей лужайке, — перебила его Соня, — жил синий зайчик.
— Да-да, — кивнул папа. — И ма- ма у него была синяя. И папа синий. И братики синие, и сестрички.
— Целыми днями они резвились в лесу, — придумала Соня. — Собирали синие ягоды и валялись в синей траве!
— И вот однажды синие зайчики отправились в поход, — подхватил папа.
— И не заметили, как в синем небе появился синий ястреб! — подсказала девочка.— Он выследил самого маленького и схватил за ушко!
— Да! Да! — согласился папа.
— Но зайчонок так сильно крутился, что сумел вырваться из хищного клюва! — обрадовалась Соня. — Да, — кивнул папа, — он спасся!
— И теперь у него одно ушко короче другого! — закончила девочка.
Папа внимательно посмотрел на дочку и спросил:
— А ты откуда знаешь?