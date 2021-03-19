Отрывок из книги «Приключения Алисы Селезнёвой»

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19 марта, 2021

Алиса отправится в путешествия на разные планеты, побывает даже в параллельных мирах и разгадает замыслы коварных космических пиратов. Алиса Селезнёва очень сообразительная девочка, и смекалка выручает её в разных ситуациях. В самых опасных приключениях важнее всего оказывается доброе сердце и верные друзья.

***

Алиса вернулась из космической экспедиции днём, когда дома никого не было, кроме кота Мышки и домашнего робота Поли.

При виде Алисы кот Мышка упал на спину, вы¬тянул все четыре лапы и стал потягиваться, так он изображал кошачью радость.

А робот Поля сложил пластиковые руки на пе¬реднике и ворчливо произнёс:

— Хорошо воспитанные девочки присылают кос¬мограмму, чтобы дома успели приготовить обед.

— Прости, Поля, — сказала Алиса. — Я маме с папой послала видеограммы, а о тебе забыла.

— Так всегда, — ответил робот. — Мы забываем верных друзей. Скромных и послушных слуг, которые ночей не спят, думают, чем бы угодить хозяйке.

— Роботы не спят, — послышался голос.

В открытых дверях стоял Пашка Гераскин, луч¬ший друг Алисы, который соскучился по Алисе и надоел звонками её маме — когда Алиса вер¬нётся, ну когда она вернётся? Уже в школу пора! Уже осень на дворе.

Робот обернулся к Пашке, склонил набок голо¬ву, сверкнул красными глазами и произнёс:

— Прошу не вмешиваться в нашу внутреннюю жизнь!

И с этими словами Поля ушёл на кухню, го¬товить праздничный обед по случаю возвращения Алисы из далёкой экспедиции.

А Алиса рассказала Пашке, что побывала у её друга Громозеки, космического археолога, похоже¬го на слона с щупальцами вместо передних ног. Это страшилище раскапывало покинутый город на безымянной планете, и Алиса помогла Громозеке разгадать её тайну.

В подарок археолог подарил Алисе коробку с фломастерами, найденную там.

— Этого быть не может, — прервал Алису Пашка. — Археологи не имеют права дарить де¬тям то, что нашли на раскопках. Они всё увозят в свой институт и там изучают.

— Не знаешь, не говори, — ответила Алиса. — Дело в том, что на той планете отыскали целый склад таких фломастеров. Планета была парком развлечений для детей и каждому посетителю да¬вали по коробке фломастеров. Так что одну ко¬робку можно и подарить. Хочешь, посмотри.

— Ничего особенного, — сказал Пашка и взял в руки коробку с толстыми фломастерами. Верх¬няя крышка была прозрачной и было видно, что фломастеров шесть — чёрный, лиловый, синий, зёленый, красный и жёлтый.

—Можно порисовать? — спросил Пашка.

— Погоди, — сказала Али¬са. — Рисовать надо на дне ко¬робки.

Пашка перевернул коробку. Её дно было зеркальным.

В зеркале отразилось загоре¬лое, после летних каникул, лицо десятилетнего мальчика с голу¬быми глазами.

Кот Мышка не вытерпел, встал на задние лапы и тоже за¬глянул в зеркало. Но увидел в нём только чёрного кота с белой грудью и белым носом.

— Фломастеры как флома¬стеры, — сказал Пашка. — Луч¬ше бы ты что-нибудь интересное привезла. Какую-нибудь статую или старинный кинжал.

Мышка мяукнул. Он был согласен с Пашкой, что ничего интересного в фломастерах нет. И едой от них не пахнет.

— Ох и трудно мне с вами, — вздохнула Али¬са. — Смотрите внимательно!

Она открыла коробку и взяла оттуда чёрный и синий фломастеры.

Потом нарисовала на зеркале чёрного котика с голубыми глазами.

Она не успела закончить, как раздалось гром¬кое шипение.

Кот Мышка прижался к полу, шерсть дыбом. Он шипел на другого котика, такого же, как он, только чуть поменьше ростом.

Другой котик удивился и сказал:

— Мяу.

— Ты понял? — спросила Алиса.

— Ничего не понял, — ответил Пашка. — Отку¬да появилось это животное?

— Это волшебные фломастеры, — сказала Али¬са. — Всё, что ими нарисовано, появляется на самом деле.

— Значит, это нарисованный кот? — спро¬сил Пашка. Он показал на недавно появившегося котёнка, который отправился знакомиться с Мыш¬кой. Но Мышка ещё больше рассердился и раз¬махнулся лапой, чтобы ударить гостя по мордочке.

— Видишь, Мышка не думает, что этот котик на¬рисованный. Для него это самый настоящий сопер¬ник, который хочет отнять у него дом и еду. Ты же знаешь, как кошки защищают свои владения.

— А можно его потрогать?

— Кто тебе мешает? — ответила Алиса.

Пашка присел на корточки и погладил нарисо¬ванного котёнка. Котёнок замурлыкал и потёрся головой о Пашкину руку.

Настоящий Мышка совсем рассердился. Он за¬вопил так, словно ему хвост оторвали.

А так как пришелец от этого вопля не исчез, Мышка перешёл к бою. Он прыгнул на нарисо¬ванного котика, нарисованный котик спрятался за Пашкину коленку, а Мышка так хватил коленку когтями, что чуть не распорол джинсы.

— Алиса, прекрати это безобразие! — закричал Пашка.

— Ты прав, — сказала Алиса. Она взяла пла¬ток и вытерла зеркало.

И в тот же момент нарисованный котик исчез. Не было его в зеркале, не было его и в комнате.



Отрывок из книги Кира Булычёва «Приключения Алисы Селезнёвой»