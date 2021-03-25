Подведены итоги конкурса «Стань ведущим»

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25 марта, 2021

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Итак, победителями стали:

Диана Алексеевна Пьянкова Георгий Александрович Лазебный Александр Александрович Васильев Евгения Сергеевна Киреева Анаит Тонапетян Маргарита Семенова Алексей Козлов Эмилия Саакян Никита Андреевич Скороходов Фёдор Дмитриевич Инюткин Глеб Евгеньевич Мезенцев Юлия Богданова Арина Семеновна Филиппова Аделина Вячеславовна Андреева Виктория Арина Александровна Волкова Кира Константиновна Матвеева Матвейка Никита Мезенцев Алёна Олеговна Григорьева Сафина Вадимовна Каюмова Илья Денисович Мердюков Александра Златислава Алексеевна Шарышова Феоктиста (Фея) Александровна Гагарина Дмитрий Майский Кирилл Антонович Сергей Эдуардович Тимошин Варя Сентрякова Анджелина Дживановна Багдасарова Кирилл Алексеевич Баринов Валерия Мулатова Василиса Кочеварова Софья Антоновна Корчевая Иван Загородников Зарина Цикулина Амелия Арменовна Абрамова Вероника Антоновна Перфильева Даша Запрягаева Маргарита Погорелова Даша Глита Богдан Плужный Глеб Альфредович Смирнов Арина Белилова Анна Михайловна Зотова Алеся Алексеевна Рыжак Ольга Андреевна Замотаева Кира Козлова Вадим Сергеевич Черный-Швец Валерия Морева Лаурита Дмитриевна Мельничук Рианна Робертовна Салихова Юлия Валина Марина Дмитриевна Еремина Алексей Сергеевич Раменский Анна Олеговна Мельник Афина Суреновна Бабаян Алексей Дмитриевич Золотов София Ерофеева Екатерина Сергеевна Ефремова Антонина Розмахова Ева Александровна Чеченева Степа Менщиков Ярослава Никитична Ощепкова Ангелина К. Алексей Александрович Чайка Руслан Юрьевич Миронов Ирина Сергеевна Месяцева Дарья Сергеевна Бережнова Валерия Павловна Ермакова

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои видео!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.